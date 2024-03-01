Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik cesareti konuşturdu! Onu hiç böyle görmediniz!

Giriş Tarihi: 01.03.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
12:05
Ünlü oyuncu Burcu Biricik, geçtiğimiz ay bebek beklediğini duyurdu. 4 aylık hamile Burcu Biricik, kız çocukları olacağını açıklamıştı. "Hayat Şarkısı" dizisiyle yıldızı parlayan, son olarak rol aldığı "Camdaki Kız" ile sevenlerinden tam not alan oyuncu Burcu Biricik, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Özel hayatıyla da merak edilen Burcu Biricik'in 2011 yılında katıldığı Artiz Mektebi yarışmasındaki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Eski halini görenler tanımakta zorlanırken, güzel oyuncuya "Bu sen misin?", "Ne kadar değişmiş" tarzında yorumlar yağdı. Ünlü oyuncunun sıfır makyajlı hali sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Burcu Biricik'in yıllar içindeki değişimi ve görenleri hayret ettiren makyajsız hali...