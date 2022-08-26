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Haberler Galeri Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik’ten dikkat çeken itiraf! Yıllar sonra açıkladı
Giriş Tarihi: 26.08.2022 11:52 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022 11:55

Camdaki Kız'ın NalanBurcu Biricik’ten dikkat çeken itiraf! Yıllar sonra açıkladı

"Hayat Şarkısı" dizisiyle yıldızı parlayan, şimdilerde rol aldığı "Camdaki Kız" ile sevenlerinden tam not alan oyuncu Burcu Biricik, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Özel hayatıyla da merak edilen Burcu Biricik 2011 yılında katıldığı Artiz Mektebi yarışmasıyla gönüllere taht kurmuştu. Burcu Biricik, son olarak katıldığı programda hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Biricik, özel hayatıyla ilgili şaşırtan bir itirafta bulunarak babasını hiç tanımadığını açıkladı. Güzel oyuncunun konuşurken zorlanması dikkatlerden kaçmadı.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’ten dikkat çeken itiraf! Yıllar sonra açıkladı

Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk olan Camdaki Kız'ın NalanBurcu Biricik, özel hayatıyla ilgili şaşırtan bir itirafta bulunarak babasını hiç tanımadığını açıkladı. Güzel oyuncunun konuşurken zorlanması dikkatlerden kaçmadı.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’ten dikkat çeken itiraf! Yıllar sonra açıkladı

AİLE HİKAYESİ İZLEYENLERİ ŞAŞIRTTI

Hem güzelliği hem de oyunculuktaki başarısıyla adından söz ettiren Burcu Biricik'in duygusal aile hikayesi gün yüzüne çıktı.

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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’ten dikkat çeken itiraf! Yıllar sonra açıkladı

Ahmet Mümtaz Taylan, Türkiye'nin konuştuğu 18 yaşında öldürülen Zehra Bayır'ın hikayesini paylaşırken Burcu Biricik'e "Zehra Babasından yardım istemeli miydi?" sorusunu yöneltti.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’ten dikkat çeken itiraf! Yıllar sonra açıkladı

"BABAMLA TANIŞMIYORUM"

Başarılı oyuncu, "İstemeliydi... Ben de istemezdim, büyük ihtimal... Yani o zamana kadar yoksan ve ben bu yaşıma kadar bir şekilde yaşam savaşı verip kendi kendime bir şekilde...

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’ten dikkat çeken itiraf! Yıllar sonra açıkladı

'Neredeysen orada kal' derdim. Ben babamla tanışmıyorum... Şimdi öyle değil, şimdi herkesi anlamaya çalışıyorum.

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