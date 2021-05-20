Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu hakkındaki o gerçeğe şok olacaksınız! Meğer Ajda Pekkan'ın...

Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Camdaki Kız dizisinde başrolde yer alan ve son dönemde adından sıkça söz ettiren oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, oyunculuk kariyerinde hızla yükseliyor. Kırmızı Oda dizisinin ardından şimdi de Kanal D ekranlarında Burcu Biricikle başrolleri paylaşan yakışıklı oyuncunun hakkında ortaya çıkan gerçek ise hayranlarına şaşkına çevirecek cinsten. Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun önceden Enbe Orkestrası ve Ajda Pekkan gibi birçok ünlü şarkıcıya vokalistlik yaptığı ortaya çıktı.