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Giriş Tarihi: 20.05.2021 16:00 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 16:05

'ın Sedat'ı hakkındaki o gerçeğe şok olacaksınız! Meğer 'ın...

Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan dizisinde başrolde yer alan ve son dönemde adından sıkça söz ettiren oyuncu , oyunculuk kariyerinde hızla yükseliyor. dizisinin ardından şimdi de Kanal D ekranlarında Burcu Biricikle başrolleri paylaşan yakışıklı oyuncunun hakkında ortaya çıkan gerçek ise hayranlarına şaşkına çevirecek cinsten. Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun önceden Enbe Orkestrası ve gibi birçok ünlü şarkıcıya vokalistlik yaptığı ortaya çıktı.

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu hakkındaki o gerçeğe şok olacaksınız! Meğer Ajda Pekkan'ın...

dizisinin çapkın Sedat'ı genç kızların gözdesi olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. dizisinde Can karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu, dikkatleri üzerine çekerken kariyerinde hızla yükselerek Camdaki Kız dizisinde ile partner oldu. Başrollerinde yer aldığı yapımla beraber ilgi gören oyuncunun eskiden gibi birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yaptığı ortaya çıktı. İşte Feyyaz Şerifoğlu hakkında ortaya çıkan şok gerçek ve tüm detaylar…

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu hakkındaki o gerçeğe şok olacaksınız! Meğer Ajda Pekkan'ın...

Sosyal medyada konuştuğu dizilerden olan oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor.

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Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu hakkındaki o gerçeğe şok olacaksınız! Meğer Ajda Pekkan'ın...

Başrollerini ve 'nun paylaştığı dizide Sedat karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu 'daki performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu hakkındaki o gerçeğe şok olacaksınız! Meğer Ajda Pekkan'ın...

Kariyerine şarkıcı kimliğiyle başlayan oyunculukta da zirveye emin adımlarla tırmanıyor. Sesinin güzelliğiyle 'ı da kendine hayran bırakan Feyyaz Şerifoğlu hakkında gerçekle herkesi şaşırttı.

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu hakkındaki o gerçeğe şok olacaksınız! Meğer Ajda Pekkan'ın...

1991 doğumlu öncesinde yine 'le 'da rol aldı ve kariyerindeki patlamayı yaşadı. Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik arasındaki uyum çok beğenilince ikilinin rol arkadaşlıkları Camdaki Kız'a taşındı.

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