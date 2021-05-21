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Haberler Galeri Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu ile Ajda Pekkan arasındaki ilişki şoke etmişti... Feyyaz Şerifoğlu'dan Ajda Pekkan ile çok özel paylaşım!
Giriş Tarihi: 21.05.2021 10:26 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 10:37

'ın ile arasındaki ilişki şoke etmişti... Feyyaz Şerifoğlu'dan Ajda Pekkan ile çok özel paylaşım!

Sosyal medyada konuştuğu dizilerden olan oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Başrollerini ve 'nun paylaştığı dizide karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu 'daki performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Kariyerine şarkıcı kimliğiyle başlayan Feyyaz Şerifoğlu oyunculukta da zirveye emin adımlarla tırmanıyor. Yeni nesil oyunculardan olan Feyyaz Şerifoğlu'nun on parmağında on marifet. Sesinin güzelliğiyle 'ı da kendine hayran bırakan Feyyaz Şerifoğlu hakkında gerçekle herkesi şaşırttı. Bir dönem başta Ajda Pekkan olmak üzere birçok ünlü şarkıcıya vokalistlik yaptı. Son olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Feyyaz Şerifoğlu, Ajda Pekkan ile verdiği pozla birlikte dizisini izlediklerini duyurdu. İşte çok özel kareleri...

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu ile Ajda Pekkan arasındaki ilişki şoke etmişti... Feyyaz Şerifoğlu'dan Ajda Pekkan ile çok özel paylaşım!

Sosyal medyada konuştuğu dizilerden olan oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor.

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu ile Ajda Pekkan arasındaki ilişki şoke etmişti... Feyyaz Şerifoğlu'dan Ajda Pekkan ile çok özel paylaşım!

Başrollerini ve 'nun paylaştığı dizide karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu 'daki performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti.

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Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu ile Ajda Pekkan arasındaki ilişki şoke etmişti... Feyyaz Şerifoğlu'dan Ajda Pekkan ile çok özel paylaşım!

Kariyerine şarkıcı kimliğiyle başlayan oyunculukta da zirveye emin adımlarla tırmanıyor.

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu ile Ajda Pekkan arasındaki ilişki şoke etmişti... Feyyaz Şerifoğlu'dan Ajda Pekkan ile çok özel paylaşım!

Yeni nesil oyunculardan olan 'nun on parmağında on marifet.

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu ile Ajda Pekkan arasındaki ilişki şoke etmişti... Feyyaz Şerifoğlu'dan Ajda Pekkan ile çok özel paylaşım!

Sesinin güzelliğiyle 'ı da kendine hayran bırakan hakkında gerçekle herkesi şaşırttı.

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