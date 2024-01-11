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Haberler Galeri Can Ayşecik'i 7 yaşındayken tüm Türkiye tanıyordu! Adeta sırra kadem basan Can Ayşecik öyle bir değişti ki gören inanamıyor!
Giriş Tarihi: 11.01.2024 06:34 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 06:39

Can Ayşecik'i 7 yaşındayken tüm Türkiye tanıyordu! Adeta sırra kadem basan Can Ayşecik öyle bir değişti ki gören inanamıyor!

Ecem Kanun ismi tanıdık gelmeyebilir ama Can Ayşecik deyince herkesin gözünde, mavi gözlü tatlı mı tatlı bir kız çocuğu canlanır. Ecem Kanun ünlü olduğunda henüz 7 yaşındaydı. 90'lı yılların sevilen dizilerinden olan 'Can Ayşecik'te Ayşecik karakterini oynarken sevimli bir kız çocuğu olan Ecem Kanun değişimi ile şaşırtıyor. 1991 doğumlu olan Ecem Kanun'un güzel olacağı küçüklüğünden belli olmuş. Bıcır bıcır bir kız çocuğuyken milyonların gönlünü kazanan Ecem Kanun şimdi 33 yaşında evli bir genç kadın. Ecem Kanun bakın nasıl değişmiş... Son olarak eşi ile pozlarını paylaşan Ecem Kanun ilgi odağı oldu. Ekranların sevilen çocuk oyuncularının şimdiki hallerini sizler için derledik. İşte Can Ayşecik Ecem Kanun'un son hali ve bir döneme damga vuran çocuk oyuncuların değişimleri...

Can Ayşecik’i 7 yaşındayken tüm Türkiye tanıyordu! Adeta sırra kadem basan Can Ayşecik öyle bir değişti ki gören inanamıyor!

90'lı yılların sevilen dizilerinden olan 'Can Ayşecik'te Ayşecik karakterini oynarken daha 7 yaşında sevimli bir kız çocuğu olan Ecem Kanun değişimi ile şaşırtıyor.

Can Ayşecik’i 7 yaşındayken tüm Türkiye tanıyordu! Adeta sırra kadem basan Can Ayşecik öyle bir değişti ki gören inanamıyor!

Can Ayşecik büyüdü! Bir dönemin Ayşecik'i çocuk oyuncu Ecem Kanun'u gören tanıyamıyor...

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Can Ayşecik’i 7 yaşındayken tüm Türkiye tanıyordu! Adeta sırra kadem basan Can Ayşecik öyle bir değişti ki gören inanamıyor!

Ecem Kanun ünlü olduğunda henüz 7 yaşındaydı. Ecem Kanun ismi tanıdık gelmeyebilir ama Can Ayşecik deyince herkesin gözünde, mavi gözlü tatlı mı tatlı bir kız çocuğu canlanır.

Can Ayşecik’i 7 yaşındayken tüm Türkiye tanıyordu! Adeta sırra kadem basan Can Ayşecik öyle bir değişti ki gören inanamıyor!

1991 doğumlu olan Ecem Kanun'un güzel olacağı küçüklüğünden belli olmuş.

Can Ayşecik’i 7 yaşındayken tüm Türkiye tanıyordu! Adeta sırra kadem basan Can Ayşecik öyle bir değişti ki gören inanamıyor!

Bıcır bıcır bir kız çocuğuyken milyonların gönlünü kazanan Ecem Kanun şimdi 33 yaşında evli bir genç kadın.

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