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Giriş Tarihi: 07.02.2025 13:41 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 13:44

Can Borcu’da kirli oyun!

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen "Can Borcu" sekizinci bölümüyle atv'de.

Can Borcu’da kirli oyun!

8.Bölüm Özeti:

Mehmet, Emel'in tehdidine boyun eğmez ve çocuklara tüm gerçekleri kendisinin açıklayacağını söyler. Ancak bu durum, Emel'i planlarını altüst edecektir.

Can Borcu’da kirli oyun!

Handan, yeni dükkanını açılışa hazırlarken beklenmedik bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Neyse ki, son anda yetişen Mehmet, Handan'ı kurtarır.

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Can Borcu’da kirli oyun!

Şükran, Asya ile tanışırken, Çınar da Ferit'in hayatındaki önemli bir gerçeği öğrenir ve ona bir seçim yapması için fırsat tanır.

Can Borcu’da kirli oyun!

Mehmet, Dayı Hakan'ın gözaltına alınmasını sağlar. Bunu öğrenen Emel, Dayı Hakan'ı planlarına dahil eder.

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Can Borcu’da kirli oyun!

Handan ve Mehmet, çocuklarına kaza günüyle ilgili bütün gerçekleri anlatamadan Emel çoktan harekete geçmiş Rüzgar'a kesilmiş kaza videosunu izletmiştir.

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