UMUT HER ZAMAN VAR

'Handan' size yakın bir karakter mi?

Hepimize yakın; kendi halinde, ailesine düşkün, huzur ve mutluluk içinde yaşamını sürdürmeye çalışan bir insan. Ama tabii ki başına gelen olaylar her insanın başına gelebilecek olaylar. Zaten görüyoruz, duyuyoruz, izliyoruz. Handan yaşadığı olaylar, düştüğü durumlar, karar verdiği anlar itibarıyla, sevgisi, çıkmazları, dönüşümüyle hepimizin içinde olan duyguları barındırıyor.

Zor bir süreç yaşıyor...

Evet, ama her karanlığın bir aydınlığı vardır. Biz de bunu göstermek istiyoruz. Umut her zaman vardır; pes etmemek gerekir. Doğrularımızın, prensiplerimizin ve ahlakımızın peşinde koşmaktan hiçbir zaman vazgeçmemeliyiz.

Handan eşinin ihanetine uğruyor. 'Handan'ın yaşadığını yaşayan birine nasıl bir tavsiyede bulunursunuz?

Ben tavsiye istemeyen kimseye tavsiyede bulunmam. Yardıma ihtiyacı varsa ve talepte bulunuyorsa tabii ki yardım ederim. Bu konu bence hassas bir konu. Kendi yolunu, kendi doğrusunu bulmaya çalışmasında ona yardımcı olmak daha önemli diye düşünüyorum.