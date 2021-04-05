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Haberler Galeri Can Yaman ile Diletta Leotta'nın yeni aşk yuvası! İşte sosyal medyadan paylaştıkları göz kamaştıran evleri
Giriş Tarihi: 05.04.2021 12:35 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 12:50

ile 'nın yeni yuvası! İşte sosyal medyadan paylaştıkları evleri

gönlünü 'nın ünlü spor spikerlerinden 'ya kaptırmıştı. İlk başlarda reklam birlikteliği olduğu iddia edilen Can Yaman ile Diletta Leotta aşkı tam gaz devam ediyor. Romantik bir teklifi ile aşkını göklere yazan Can Yaman sevgilisi Diletta Leotta'dan da 'Evet' yanıtını aldı. Bu yıldırım teklifin; Diletta Leotta'nın hamile kalması üzerine yapıldığı iddia edildi. Diletta Leotta ile yaşayan Can Yaman İtalya'da yeni evlerine taşındı. İşte ünlü çiftin sosyal medyadan paylaştıkları evi …

Can Yaman ile Diletta Leotta'nın yeni aşk yuvası! İşte sosyal medyadan paylaştıkları göz kamaştıran evleri

ile 'nın yeni yuvası! İşte sosyal medyadan paylaştıkları evleri

Can Yaman ile Diletta Leotta'nın yeni aşk yuvası! İşte sosyal medyadan paylaştıkları göz kamaştıran evleri

Oyuncu ile sunucu 'nın aşkı tam gaz devam ediyor.

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Can Yaman ile Diletta Leotta'nın yeni aşk yuvası! İşte sosyal medyadan paylaştıkları göz kamaştıran evleri

İkili, 'da yeni evlerine taşındı.

Can Yaman ile Diletta Leotta'nın yeni aşk yuvası! İşte sosyal medyadan paylaştıkları göz kamaştıran evleri

Oyuncu ile sunucu , 'nın Roma kentindeki yeni evlerinde mutluluk pozu verdi.

Can Yaman ile Diletta Leotta'nın yeni aşk yuvası! İşte sosyal medyadan paylaştıkları göz kamaştıran evleri

Yaman ile Leotta'nın keyfinin bir hayli yerinde olduğu gözlendi.

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