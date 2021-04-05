Can Yaman'dan sevgilisi Diletta Leotta ile sarmaş dolaş paylaşım! Can Yaman ve Diletta Leotta'nın aşk pozundaki o detay dikkatli gözlerden kaçmadı!

Bir dönem rol arkadaşı olan Demet Özdemir'le adı aşk dedikodularına karışan Can Yaman, aradığı aşkı sonunda buldu. Can Yaman, geçtiğimiz aylarda İtalyan spor spikeri Diletta Leotta'ya gönlünü kaptırdı. Hatta aşk kısa sürede o kadar alevlendi ki, Can Yaman sevgilisi Diletta Leotta'ya geçtiğimiz haftalarda romantik bir evlilik teklifinde bulundu. Şimdilerde İtalya'da yaşayan Yaman, radikal bir adım daha attı. Sevgilisiyle birlikte yaşamaya hazırlanan yakışıklı oyuncu, Diletta Leotta ile yeni evlerinden ilk fotoğraflarını yayınladı. Yaman'ın sevgilisiyle sarmaş dolaş paylaştığı kare sosyal medyayı sallarken, ilginç bir detay dikkatli gözlerden kaçmadı.