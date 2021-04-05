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Haberler Galeri Can Yaman'dan sevgilisi Diletta Leotta ile sarmaş dolaş paylaşım! Can Yaman ve Diletta Leotta'nın aşk pozundaki o detay dikkatli gözlerden kaçmadı!
Giriş Tarihi: 05.04.2021 17:09 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 17:13

'dan sevgilisi ile paylaşım! ve Diletta Leotta'nın aşk pozundaki dikkatli gözlerden kaçmadı!

Bir dönem rol arkadaşı olan 'le adı aşk dedikodularına karışan , aradığı aşkı sonunda buldu. , geçtiğimiz aylarda spor spikeri 'ya gönlünü kaptırdı. Hatta aşk kısa sürede o kadar alevlendi ki, Diletta Leotta'ya geçtiğimiz haftalarda romantik bir evlilik teklifinde bulundu. Şimdilerde 'da yaşayan Yaman, radikal bir adım daha attı. Sevgilisiyle birlikte yaşamaya hazırlanan yakışıklı oyuncu, Diletta Leotta ile yeni evlerinden ilk fotoğraflarını yayınladı. Yaman'ın sevgilisiyle paylaştığı kare sosyal medyayı sallarken, ilginç bir detay dikkatli gözlerden kaçmadı.

Can Yaman'dan sevgilisi Diletta Leotta ile sarmaş dolaş paylaşım! Can Yaman ve Diletta Leotta'nın aşk pozundaki o detay dikkatli gözlerden kaçmadı!

Bir dönem rol arkadaşı olan 'le adı aşk dedikodularına karışan , aradığı aşkı sonunda buldu. , geçtiğimiz aylarda spor spikeri 'ya gönlünü kaptırdı.

Can Yaman'dan sevgilisi Diletta Leotta ile sarmaş dolaş paylaşım! Can Yaman ve Diletta Leotta'nın aşk pozundaki o detay dikkatli gözlerden kaçmadı!

'ın, Ocak ayında ünlü spor spikeri ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. magazin dergisi Chi, çiftin bir mekanda baş başa romantik anlar yaşarken çekilen fotoğraflarını yayınlayarak, sürpriz aşkı belgelemişti.

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Can Yaman'dan sevgilisi Diletta Leotta ile sarmaş dolaş paylaşım! Can Yaman ve Diletta Leotta'nın aşk pozundaki o detay dikkatli gözlerden kaçmadı!

Kısa bir süre içinde sevgilisine evlenme teklifi eden Yaman, bir uçağın arkasına taktırdığı, "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can..." yazılı İtalyanca sözleri Roma'da uçurtmuştu.

Can Yaman'dan sevgilisi Diletta Leotta ile sarmaş dolaş paylaşım! Can Yaman ve Diletta Leotta'nın aşk pozundaki o detay dikkatli gözlerden kaçmadı!

ROMA'DAKİ AŞK YUVASI

Yakın zamanda nikah masasına oturması beklenen ünlü çift, yeni evlerine taşındı. Yaman ile Leotta, 'nın Roma kentindeki aşk yuvalarından mutluluk pozu verdi. Leotta, bu pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Can Yaman'dan sevgilisi Diletta Leotta ile sarmaş dolaş paylaşım! Can Yaman ve Diletta Leotta'nın aşk pozundaki o detay dikkatli gözlerden kaçmadı!

Yaman'ın evden paylaştığı pozda ise bir detay gözlerden kaçmadı. Ünlü çiftin aynı ayakkabıyı giymesine yorum yağdı.

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