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  • Can Yaman'ın annesi ile çekildiği askerlik fotoğrafı olay oldu! Can Yaman'ın annesi Güldem Can'ı görenler kız kardeşi sandı...

'ın annesi ile çekildiği askerlik fotoğrafı olay oldu! 'ı görenler kız kardeşi sandı...

2019'un son günlerine tuhaf çıkışları ile damga vurmuştu. Özellikle Can Yaman'ın dizi partnerleriyle ilgili libido açıklamaları sanat dünyasından birçok isimden tepki görmüştü. Skandallarla dolu Can Yaman gündemden bir süredir uzak. Ocak ayının ilk günlerinde vatani görevini yerine getirmek için 'deki birliğine teslim olan Can Yaman terhis oldu.Yemin töreni gerçekleşen Can Yaman onu yalnız bırakmayan annesi ile olan fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. ile olan fotoğrafını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Güldem Can ile olan fotoğrafına "Canım annem notunu düşmese kız kardeşi zannederdim" yorumları geldi. Güzellğiyle dikkat çeken Can Yaman'ın annesi Güldem Can düzgün fiziği ve genç görünümüyle Can Yaman'ın hayranlarından tam not aldı. İşte oyuncu Can Yaman'ın annesi Güldem Can ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 28.01.2020 13:30 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 13:43
Can Yaman'ın annesi ile çekildiği askerlik fotoğrafı olay oldu! Can Yaman'ın annesi Güldem Can'ı görenler kız kardeşi sandı...

2019'un son günlerine tuhaf çıkışları ile damga vurmuştu. Özellikle Can Yaman'ın dizi partnerleriyle ilgili libido açıklamaları sanat dünyasından birçok isimden tepki görmüştü. Skandallarla dolu Can Yaman gündemden bir süredir uzak. Ocak ayının ilk günlerinde vatani görevini yerine getirmek için 'deki birliğine teslim olan Can Yaman terhis oldu.Yemin töreni gerçekleşen Can Yaman onu yalnız bırakmayan annesi ile olan fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. ile olan fotoğrafını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Güldem Can ile olan fotoğrafına "Canım annem notunu düşmese kız kardeşi zannederdim" yorumları geldi. Güzellğiyle dikkat çeken Can Yaman'ın annesi Güldem Can düzgün fiziği ve genç görünümüyle Can Yaman'ın hayranlarından tam not aldı. İşte oyuncu Can Yaman'ın annesi Güldem Can ve sizin için derlediğimiz ...

Can Yaman'ın annesi ile çekildiği askerlik fotoğrafı olay oldu! Can Yaman'ın annesi Güldem Can'ı görenler kız kardeşi sandı...

EMINA JAHOVIC

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Can Yaman'ın annesi ile çekildiği askerlik fotoğrafı olay oldu! Can Yaman'ın annesi Güldem Can'ı görenler kız kardeşi sandı...
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Can Yaman'ın annesi ile çekildiği askerlik fotoğrafı olay oldu! Can Yaman'ın annesi Güldem Can'ı görenler kız kardeşi sandı...

PELİN KARAHAN

Can Yaman'ın annesi ile çekildiği askerlik fotoğrafı olay oldu! Can Yaman'ın annesi Güldem Can'ı görenler kız kardeşi sandı...
Can Yaman'ın annesi ile çekildiği askerlik fotoğrafı olay oldu! Can Yaman'ın annesi Güldem Can'ı görenler kız kardeşi sandı...

HANDE ERÇEL

Can Yaman'ın annesi ile çekildiği askerlik fotoğrafı olay oldu! Can Yaman'ın annesi Güldem Can'ı görenler kız kardeşi sandı...
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