Can Yaman'ın annesi ile çekildiği askerlik fotoğrafı olay oldu! Can Yaman'ın annesi Güldem Can'ı görenler kız kardeşi sandı...

Can Yaman 2019'un son günlerine tuhaf çıkışları ile damga vurmuştu. Özellikle Can Yaman'ın dizi partnerleriyle ilgili libido açıklamaları sanat dünyasından birçok isimden tepki görmüştü. Skandallarla dolu Can Yaman gündemden bir süredir uzak. Ocak ayının ilk günlerinde vatani görevini yerine getirmek için İzmir'deki birliğine teslim olan Can Yaman terhis oldu.Yemin töreni gerçekleşen Can Yaman onu yalnız bırakmayan annesi Güldem Can ile olan fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Can Yaman'ın annesi Güldem Can ile olan fotoğrafını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Can Yaman'ın annesi Güldem Can ile olan fotoğrafına "Canım annem notunu düşmese kız kardeşi zannederdim" yorumları geldi. Güzellğiyle dikkat çeken Can Yaman'ın annesi Güldem Can düzgün fiziği ve genç görünümüyle Can Yaman'ın hayranlarından tam not aldı. İşte oyuncu Can Yaman'ın annesi Güldem Can ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...