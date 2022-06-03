Caner Turp’tan boşanan Gizem Güven şehir şehir geziyor! Sihirli Annem’in Ceren’i soluğu Kapadokya’da aldı pozlarına beğeni yağdı!

Giriş Tarihi: 03.06.2022 15:20
Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
15:24
Bir dönemin en popüler işleri arasında yer alan "Sihirli Annem" dizisinin çocuk oyuncuları şimdilerde büyüdü, son halleri olay yaratıyor. Özellikle dizinin Ceren'i Gizem Güven, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde futbolcu eşi Caner Turp'tan boşanan Gizem Güven, şimdilerde yeni hayatına adapte olmaya çalışıyor. Sapanca tatilinden dönen Güven, şimdi de soluğu Kapadokya'da aldı. Güzel oyuncunun pozları sosyal medyayı salladı! İşte Gizem Güven'in Kapadokya tatilinden o paylaşımlar...