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Haberler Galeri Caner Turp'tan boşanan Gizem Güven şehir şehir geziyor! Sihirli Annem'in Ceren'i soluğu Kapadokya'da aldı pozlarına beğeni yağdı!
Giriş Tarihi: 03.06.2022 15:20 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 15:24

Caner Turp'tan boşanan Gizem Güven şehir şehir geziyor! Sihirli Annem'in Ceren'i soluğu Kapadokya'da aldı pozlarına beğeni yağdı!

Bir dönemin en popüler işleri arasında yer alan "Sihirli Annem" dizisinin çocuk oyuncuları şimdilerde büyüdü, son halleri olay yaratıyor. Özellikle dizinin Ceren'i Gizem Güven, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde futbolcu eşi Caner Turp'tan boşanan Gizem Güven, şimdilerde yeni hayatına adapte olmaya çalışıyor. Sapanca tatilinden dönen Güven, şimdi de soluğu Kapadokya'da aldı. Güzel oyuncunun pozları sosyal medyayı salladı! İşte Gizem Güven'in Kapadokya tatilinden o paylaşımlar...

Caner Turp’tan boşanan Gizem Güven şehir şehir geziyor! Sihirli Annem’in Ceren’i soluğu Kapadokya’da aldı pozlarına beğeni yağdı!

"Sihirli Annem" dizisinde canlandırdığı 'Ceren' karakteriyle hafızalara kazınan, "Selena" dizisinin Leyla'sı olarak çok sevilen ünlü oyuncu Gizem Güven, şimdilerde sosyal medya fenomeni olarak hayatını sürdürüyor.

Caner Turp’tan boşanan Gizem Güven şehir şehir geziyor! Sihirli Annem’in Ceren’i soluğu Kapadokya’da aldı pozlarına beğeni yağdı!

Çocuk oyuncunun son hali merak konusu olurken, Gizem Güven özel hayatındaki gelişmeler ile sık sık magazin gündemine damga vuruyor.

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Caner Turp’tan boşanan Gizem Güven şehir şehir geziyor! Sihirli Annem’in Ceren’i soluğu Kapadokya’da aldı pozlarına beğeni yağdı!

Güven, geçtiğimiz aylarda futbolcu eşi Caner Turp ile evliliğini noktalamıştı.

Caner Turp’tan boşanan Gizem Güven şehir şehir geziyor! Sihirli Annem’in Ceren’i soluğu Kapadokya’da aldı pozlarına beğeni yağdı!

Sürpriz boşanma oyuncunun hayranlarını şaşkına çevirmişti.

Caner Turp’tan boşanan Gizem Güven şehir şehir geziyor! Sihirli Annem’in Ceren’i soluğu Kapadokya’da aldı pozlarına beğeni yağdı!

Boşandıktan sonra hayatını tamamen yenileyen Gizem Güven, şimdilerde şehir şehir geziyor.

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