Canlı yayında gözyaşlarına boğulmuştu... Oyuncu Bestemsu Özdemir’den sert eleştiri: Çok ayıp, orası sirk değil. Mevzu kahramanlık hiç değil!

"Gölcük depreminden bin kat daha kötü"

17 Ağustos 1999 depreminde evimiz yıkıldı. Anneannemlerle Yalova'da yaşıyordum. Köpeğimiz kaybolduğu için o gece anneannemlerle annemin yanına gittik. Köpeğin kaybolması bizim kaderimizi değiştirdi. Binamızdan kimse sağ çıkamadı. Şu anki deprem, Gölcük depreminden bin kat daha kötü.

"İnsan gibi yardım ettik"

İki kadın gittik. Herkes, 'Orada ne işiniz var?' dedi. Birilerinin gitmesi lazımdı. Topladığımız yardımları dağıtmak için her gün 5-6 köy dolaştık. İnsan gibi dağıtım yaptık. Fazla fazla götürüp, kıyafetleri kendilerinin seçmelerini istedik. 'Sana bu renk yakışır, yakışmaz' gibi sohbetler ettik. Bu insanlar aciz değiller, sadece depremzedeler... Onların önüne kıyafet atamazsınız. Vicdanımızı kaybetmişiz, bu durum beni çok üzdü.