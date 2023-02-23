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Haberler Galeri Canlı yayında gözyaşlarına boğulmuştu... Oyuncu Bestemsu Özdemir'den sert eleştiri: Çok ayıp, orası sirk değil. Mevzu kahramanlık hiç değil!
Giriş Tarihi: 23.02.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 09:48

Canlı yayında gözyaşlarına boğulmuştu... Oyuncu Bestemsu Özdemir'den sert eleştiri: Çok ayıp, orası sirk değil. Mevzu kahramanlık hiç değil!

Ünlü isimlerin depremzedeler için yardım topladığı 'Türkiye Tek Yürek' ortak yayınında gözyaşlarına boğulan Bestemsu Özdemir deprem bölgesinden yeni geldiğini ve bu yüzden çok etkilendiğini dile getirmişti. Depremin ilk gününden itibaren afet bölgesine koşan ünlü isimlerden olan Bestemsu Özdemir 1999 Gölcük depremini de yaşamış biri olarak depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber olmuştu. Deprem bölgesindeki çalışmalara katılan oyuncu Bestemsu Özdemir, yaşananları korku filmine benzetti. Ünlü oyuncu, bölgeye gidip fotoğraf paylaşan ünlüleri de sert bir dille eleştirdi.

Canlı yayında gözyaşlarına boğulmuştu... Oyuncu Bestemsu Özdemir’den sert eleştiri: Çok ayıp, orası sirk değil. Mevzu kahramanlık hiç değil!

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay'da da meydana gelen felaketler, tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Ünlü isimlerin depremzedeler için yardım topladığı 'Türkiye Tek Yürek' ortak yayınında gözyaşlarına boğulan Bestemsu Özdemir deprem bölgesinden yeni geldiğini ve bu yüzden çok etkilendiğini dile getirmişti. Afet bölgesindeki çalışmalara katılan oyuncu Bestemsu Özdemir sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Canlı yayında gözyaşlarına boğulmuştu... Oyuncu Bestemsu Özdemir’den sert eleştiri: Çok ayıp, orası sirk değil. Mevzu kahramanlık hiç değil!

Depremin ilk gününden itibaren afet bölgesine koşan ünlü isimlerden olan Bestemsu Özdemir 1999 Gölcük depremini de yaşamış biri olarak depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber olmuştu. Deprem bölgesindeki çalışmalara katılan oyuncu Bestemsu Özdemir, yaşananları korku filmine benzetti. Ünlü oyuncu, bölgeye gidip fotoğraf paylaşan ünlüleri de sert bir dille eleştirdi.

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Canlı yayında gözyaşlarına boğulmuştu... Oyuncu Bestemsu Özdemir’den sert eleştiri: Çok ayıp, orası sirk değil. Mevzu kahramanlık hiç değil!

"Gölcük depreminden bin kat daha kötü"

17 Ağustos 1999 depreminde evimiz yıkıldı. Anneannemlerle Yalova'da yaşıyordum. Köpeğimiz kaybolduğu için o gece anneannemlerle annemin yanına gittik. Köpeğin kaybolması bizim kaderimizi değiştirdi. Binamızdan kimse sağ çıkamadı. Şu anki deprem, Gölcük depreminden bin kat daha kötü.

"İnsan gibi yardım ettik"

İki kadın gittik. Herkes, 'Orada ne işiniz var?' dedi. Birilerinin gitmesi lazımdı. Topladığımız yardımları dağıtmak için her gün 5-6 köy dolaştık. İnsan gibi dağıtım yaptık. Fazla fazla götürüp, kıyafetleri kendilerinin seçmelerini istedik. 'Sana bu renk yakışır, yakışmaz' gibi sohbetler ettik. Bu insanlar aciz değiller, sadece depremzedeler... Onların önüne kıyafet atamazsınız. Vicdanımızı kaybetmişiz, bu durum beni çok üzdü.

Canlı yayında gözyaşlarına boğulmuştu... Oyuncu Bestemsu Özdemir’den sert eleştiri: Çok ayıp, orası sirk değil. Mevzu kahramanlık hiç değil!

"Orası sirk değil"

Sosyal medyada paylaşım yapmakla kahraman olmuyorsunuz. Oradaki insanların durumunu paylaşmak çok ayıp... Orası sirk değil. Mevzu kahramanlık hiç değil! İnsanların motivasyona, sarılıp ağlamaya ihtiyacı var. Köylerde bizimle dizi muhabbeti yapıp, deşarj oldular."

Canlı yayında gözyaşlarına boğulmuştu... Oyuncu Bestemsu Özdemir’den sert eleştiri: Çok ayıp, orası sirk değil. Mevzu kahramanlık hiç değil!

Psikolojisinin bozulduğunu sözlerine ekleyen oyuncu, şöyle devam etti:

"Geçen gün arkadaşıma rastladım, her an deprem olabilir diye elinde düdükle dolaşıyor. O düdüğü görmek bile insanı sarsıyor. Marmara depremiyle ilgili sürekli uyarı yapılıyor. Ailem Fethiye'de müstakil evde yaşıyor. Benim evim deniz kenarında olduğu için anneme 'Depremde evim yıkılırsa, beni siz çıkarırsınız' diyorum. Annem kendimi toparlamam gerektiğini söyledi. Birkaç depremzede aileyi Fethiye'ye yerleştirmeye çalışıyorum. Hayvanlarını bırakmak istemedikleri için onları da götüreceğiz. Ortak yayında beni arayan ve iş isteyen bir kızımıza da iş bulmaya çalışıyoruz."

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