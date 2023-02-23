Canlı yayında gözyaşlarına boğulmuştu... Oyuncu Bestemsu Özdemir’den sert eleştiri: Çok ayıp, orası sirk değil. Mevzu kahramanlık hiç değil!

Ünlü isimlerin depremzedeler için yardım topladığı 'Türkiye Tek Yürek' ortak yayınında gözyaşlarına boğulan Bestemsu Özdemir deprem bölgesinden yeni geldiğini ve bu yüzden çok etkilendiğini dile getirmişti. Depremin ilk gününden itibaren afet bölgesine koşan ünlü isimlerden olan Bestemsu Özdemir 1999 Gölcük depremini de yaşamış biri olarak depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber olmuştu. Deprem bölgesindeki çalışmalara katılan oyuncu Bestemsu Özdemir, yaşananları korku filmine benzetti. Ünlü oyuncu, bölgeye gidip fotoğraf paylaşan ünlüleri de sert bir dille eleştirdi.