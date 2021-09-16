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Haberler Galeri Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin için kesenin ağzını açtı! Tektaşın fiyatı dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 16.09.2021 07:58 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 08:17

Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin için kesenin ağzını açtı! Tektaşın fiyatı dudak uçuklattı!

Ünlü oyuncu Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman'dan müjdeli bir haber geldi! Uzun süredir aşk yaşayan çift, önceki gün birlikte tatile gitmişti. Ünlü basketbolcu, Kapadokya'nın muhteşem manzarası eşliğinde sevgilisinin önünde diz çöküp evlilik teklif etti. Çok mutlu olan Şahin, teklifi kabul etti. Ünlü oyuncu, bu anlara ait kareleri "Evet' dedim" notuyla sosyal medyada paylaştı. Ünlü basketbolcunun sevgilisi için aldığı yüzüğün fiyatı ise dudak uçuklattı.

Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin için kesenin ağzını açtı! Tektaşın fiyatı dudak uçuklattı!

Yaklaşık 1,5 yıldır aşk yaşayan oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman evlilik yolunda ilk adımı attı. Ebru Şahin, sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' yanıtını verdi. Ünlü basketbolcunun sevgilisi için aldığı yüzüğün fiyatı ise dudak uçuklattı.

Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin için kesenin ağzını açtı! Tektaşın fiyatı dudak uçuklattı!

Final yapan 'Hercai' dizisinde canlandırdığı 'Reyyan' karakteriyle büyük bir şöhret yakalayan Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman evleniyor.

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Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin için kesenin ağzını açtı! Tektaşın fiyatı dudak uçuklattı!

ÖZEL JET KİRALADI

Cedi Osman, pazartesi günü Ebru Şahin'e sürpriz yaptı ve özel jet kiralayarak, sevgilisiyle birlikte Kapadokya'ya gitti.

Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin için kesenin ağzını açtı! Tektaşın fiyatı dudak uçuklattı!

Posta'nın habeine göre; Milli basketbolcu, dün de ünlü oyuncuya evlilik teklifinde bulundu.

Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin için kesenin ağzını açtı! Tektaşın fiyatı dudak uçuklattı!

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI
Cedi Osman ve Ebru Şahin mutluluklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Çifte pek çok ünlü isimden de tebrik mesajları yağdı.

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