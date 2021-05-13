Cemre Kemer yeni evini sosyal medyadan paylaştı! Göz kamaştıran evini görenler adeta hayran kaldı!

Cemre Kemer, kızını kucağına almak için gün sayıyor. Cemre Kemer'in karnı burnunda halini görenler çok şaşırıyor. Aralık 2020'de Emre Medina ile evlenen Cemre Kemer, şimdilerde yedi aylık hamile. Daha önce zayıflığıyla eleştirilere maruz kalan Cemre Kemer, "Hayatımda hiç 48'in üzerine çıkmamıştım. Ama ne yapayım, kendimi bildim bileli iştahım ilk defa böylesine açık" dedi. Cemre Kemer'i görenler 7 aylık hamile olduğuna inanamıyor. Çift, doğum öncesi yeni ev telaşına girdi. Boğaz manzarasına hakim apartman dairesine taşınan çiftten Cemre Kemer, evinden ilk fotoğrafı da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.