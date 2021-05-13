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Haberler Galeri Cemre Kemer yeni evini sosyal medyadan paylaştı! Göz kamaştıran evini görenler adeta hayran kaldı!
Giriş Tarihi: 13.05.2021 15:42 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 15:46

yeni evini sosyal medyadan paylaştı! Göz kamaştıran evini görenler adeta hayran kaldı!

, kızını kucağına almak için gün sayıyor. Cemre Kemer'in karnı burnunda halini görenler çok şaşırıyor. Aralık 2020'de ile evlenen Cemre Kemer, şimdilerde yedi aylık hamile. Daha önce zayıflığıyla eleştirilere maruz kalan Cemre Kemer, "Hayatımda hiç 48'in üzerine çıkmamıştım. Ama ne yapayım, kendimi bildim bileli iştahım ilk defa böylesine açık" dedi. Cemre Kemer'i görenler 7 aylık hamile olduğuna inanamıyor. Çift, doğum öncesi telaşına girdi. Boğaz manzarasına hakim apartman dairesine taşınan çiftten Cemre Kemer, evinden ilk fotoğrafı da hesabında takipçileri ile paylaştı.

Cemre Kemer yeni evini sosyal medyadan paylaştı! Göz kamaştıran evini görenler adeta hayran kaldı!

Dağılan müzik grubu Hepsi'nin üyelerinden , geçtiğimiz aralık ayında sevgilisi Emir Medina ile dünya evine girmişti. İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çift, doğum öncesi telaşına girdi.

Cemre Kemer yeni evini sosyal medyadan paylaştı! Göz kamaştıran evini görenler adeta hayran kaldı!

Boğaz manzarasına hakim apartman dairesine taşınan çiftten , evinden ilk fotoğrafı da hesabında takipçileri ile paylaştı.

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Cemre Kemer yeni evini sosyal medyadan paylaştı! Göz kamaştıran evini görenler adeta hayran kaldı!

'in karnı burnunda halini görenler çok şaşırıyor.

Cemre Kemer yeni evini sosyal medyadan paylaştı! Göz kamaştıran evini görenler adeta hayran kaldı!

Aralık 2020'de ile evlenen , şimdilerde yedi aylık hamile.

Cemre Kemer yeni evini sosyal medyadan paylaştı! Göz kamaştıran evini görenler adeta hayran kaldı!

Daha önce zayıflığıyla eleştirilere maruz kalan , "Hayatımda hiç 48'in üzerine çıkmamıştım.

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