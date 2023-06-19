Cengiz Kurtoğlu: Cumhurbaşkanımızla düet yapmanın mutluluğunu yaşıyorum

"Bahçelievlerli komşularımız baba sanatçımız Cengiz Kurtoğlu ile bir arada"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların babalar gününü kutluyorum. Annenin yeri ayrı tabi ama babaların da yeri ayrı. Bugün 'Baba Fest' yaptık. Çocuklarla babaları bugünde buluşturduk. Oyunlarla, eğlencelerle, futbolla eğlendi arkadaşlarımız. Babalar her zaman evde olamıyor çalışıyorlar. Şimdi de Bahçelievlerli komşularımız baba sanatçımız Cengiz Kurtoğlu ile bir arada" dedi.