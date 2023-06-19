Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Cengiz Kurtoğlu: Cumhurbaşkanımızla düet yapmanın mutluluğunu yaşıyorum
Giriş Tarihi: 19.06.2023 15:54 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 15:59

Cengiz Kurtoğlu: Cumhurbaşkanımızla düet yapmanın mutluluğunu yaşıyorum

Şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, Babalar Günü'nde Bahçelievler'de sahne aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte de söylediği "Duyanlara duymayanlara" adlı şarkısının yaklaşık 30 küsur yıllık bir geçmişi olduğunu belirten Kurtoğlu, "Çok saygıdeğer büyüğüm Cumhurbaşkanımızla birlikte seçim çalışmalarında düet yaptık, çok da yerinde oldu. Onun mutluluğunu da yaşıyorum. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Cengiz Kurtoğlu: Cumhurbaşkanımızla düet yapmanın mutluluğunu yaşıyorum

Bahçelievler Belediyesi tarafından Babalar Günü için Milli Egemenlik Parkı'nda "En Baba Fest" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe birçok vatandaş çocuklarıyla birlikte katıldı.

Cengiz Kurtoğlu: Cumhurbaşkanımızla düet yapmanın mutluluğunu yaşıyorum

Etkinlik alanında oyun parkuru, basket makinesi, futbol dart, zıp zıp evi, langırt masası, subsoccer masası, mini bowling, buz adam kaydırak, Donald Duck, truck kaydırak, çeşitli yarışmalar, yüz boyama, hatıra fotoğrafı stantları yer aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Cengiz Kurtoğlu: Cumhurbaşkanımızla düet yapmanın mutluluğunu yaşıyorum

Etkinlikte aileler çocuklarıyla doyasıya vakit geçirdi. Etkinlik sonunda usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu sahne aldı. Birbirinden güzel şarkılarını Bahçelievlerli vatandaşlar için söyleyen Kurtoğlu, vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.


Cengiz Kurtoğlu: Cumhurbaşkanımızla düet yapmanın mutluluğunu yaşıyorum

"Bahçelievlerli komşularımız baba sanatçımız Cengiz Kurtoğlu ile bir arada"
Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların babalar gününü kutluyorum. Annenin yeri ayrı tabi ama babaların da yeri ayrı. Bugün 'Baba Fest' yaptık. Çocuklarla babaları bugünde buluşturduk. Oyunlarla, eğlencelerle, futbolla eğlendi arkadaşlarımız. Babalar her zaman evde olamıyor çalışıyorlar. Şimdi de Bahçelievlerli komşularımız baba sanatçımız Cengiz Kurtoğlu ile bir arada" dedi.

Cengiz Kurtoğlu: Cumhurbaşkanımızla düet yapmanın mutluluğunu yaşıyorum

"Cumhurbaşkanımızla düet yapmanın mutluluğunu yaşıyorum"

Sanatçı Cengiz Kurtoğlu ise "Değerli başkanıma ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Babalar gününde burada birlikte vatandaşlarımızla sevgi köprüsü kurdu başkanımız. Güzel bir gün. Ayrıca Babalar gününü de kutluyorum.

Cengiz Kurtoğlu: "Cumhurbaşkanımızla düet yapmanın mutluluğunu yaşıyorum" | Video

SON DAKİKA