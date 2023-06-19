Giriş Tarihi: 19.06.2023 15:54
Güncelleme Tarihi: 19.06.2023
15:59
Cengiz Kurtoğlu: Cumhurbaşkanımızla düet yapmanın mutluluğunu yaşıyorum
Şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, Babalar Günü'nde Bahçelievler'de sahne aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte de söylediği "Duyanlara duymayanlara" adlı şarkısının yaklaşık 30 küsur yıllık bir geçmişi olduğunu belirten Kurtoğlu, "Çok saygıdeğer büyüğüm Cumhurbaşkanımızla birlikte seçim çalışmalarında düet yaptık, çok da yerinde oldu. Onun mutluluğunu da yaşıyorum. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.