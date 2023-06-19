Cengiz Kurtoğlu: "Cumhurbaşkanımızla düet yapmanın mutluluğunu yaşıyorum" | Video 19.06.2023 | 14:51 Şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, Babalar Günü'nde Bahçelievler'de sahne aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte de söylediği "Duyanlara duymayanlara" adlı şarkısının yaklaşık 30 küsur yıllık bir geçmişi olduğunu belirten Kurtoğlu, "Çok saygıdeğer büyüğüm Cumhurbaşkanımızla birlikte seçim çalışmalarında düet yaptık, çok da yerinde oldu. Onun mutluluğunu da yaşıyorum. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, Bahçelievler Belediyesi'nin "En Baba Fest" etkinliği kapsamında sevenleriyle buluştu. Milli Egemenlik Parkı'nda sahneye çıkan Kurtoğlu, yaptığı açıklamada, Bahçelievler halkıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Babalar Günü'ne özel düzenlenen konserde bir sevgi köprüsü kurulduğunu ifade eden şarkıcı, "Güzel bir gün. Babalar Günü'nü de kutluyorum" diye konuştu.Başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü kutlayan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Duyanlara duymayanlara" şarkısını sahnede ünlü şarkıcıyla birlikte seslendirdi.Bahadır konserde yaptığı konuşmada, "Bizim çok sevdiğimiz, Cumhurbaşkanımızın çok sevdiği bir şarkı. Cumhurbaşkanımıza atfedilmiş bir şarkı. Böyle güçlü bir sesle söylemek beni heyecanlandırdı. Komşularımızı bundan sonraki tüm festivallerimize ve konserlerimize bekliyoruz. Cengiz Kurtoğlu ile beraber eğlenip coşuyoruz, yazın gelişini kutlamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.Konser sonrası Bahadır, Kurtoğlu'na teşekkür ederek çiçek ve hediye takdim etti.