Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si değişimi ile ağızları açık bıraktı! Gören Hadise sanıyor...

Türk dizi tarihinin eğlenceli yapımlarından Cennet Mahallesi tekrarlarıyla izleyiciyi güldürmeye devam ediyor. Cennet Mahallesi dizisinin Ayşe'si olarak bilinen Belemir Temizsoy aradan geçen zamanda öyle bir değişti ki gören şarkıcı Hadise sanıyor.