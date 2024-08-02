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Haberler Galeri Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si değişimi ile ağızları açık bıraktı! Gören Hadise sanıyor...
Giriş Tarihi: 02.08.2024 06:48 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 06:56

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si değişimi ile ağızları açık bıraktı! Gören Hadise sanıyor...

Türk dizi tarihinin eğlenceli yapımlarından Cennet Mahallesi tekrarlarıyla izleyiciyi güldürmeye devam ediyor. Alişan, Çağla Şıkel, Melek Baykal, Özkan Uğur gibi ünlü isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizisinin Ayşe'si olarak bilinen Belemir Temizsoy aradan geçen zamanda öyle bir değişti ki gören şarkıcı Hadise sanıyor. Geçtiğimiz yıl evlenen Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy güzelliğiyle beğeni topluyor. YouTube kanalına makyaj videoları çeken Belemir Temizsoy şarkıcı Hadise'ye olan benzerliğiyle ağızları açık bıraktı. Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si değişimi ile dudak uçuklattı. İşte Belemir Temizsoy'un son hali...

Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si değişimi ile ağızları açık bıraktı! Gören Hadise sanıyor...

Bir dönem ekranlara damgasını vuran Alişan, Çağla Şıkel, Melek Baykal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizinin çocuk yıldızları Belemir Temizsoy ile Seyit Karabulut değişimleri ile dikkat çekti.

Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si değişimi ile ağızları açık bıraktı! Gören Hadise sanıyor...

Türk dizi tarihinin eğlenceli yapımlarından Cennet Mahallesi tekrarlarıyla izleyiciyi güldürmeye devam ediyor. Cennet Mahallesi dizisinin Ayşe'si olarak bilinen Belemir Temizsoy aradan geçen zamanda öyle bir değişti ki gören şarkıcı Hadise sanıyor.

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Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si değişimi ile ağızları açık bıraktı! Gören Hadise sanıyor...

Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı "Ayşe" karakteriyle hafızalara kazınan Belemir Temizsoy'un değişimi ağızları açık bıraktı. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Belemir Temizsoy'un paylaşımlarına adeta beğeni yağıyor.

Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si değişimi ile ağızları açık bıraktı! Gören Hadise sanıyor...

İşte Cennet Mahallesi'nin Aliş'i ve Ayşe'sinin son halleri...

Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si değişimi ile ağızları açık bıraktı! Gören Hadise sanıyor...

Yıllar sonra bir araya gelen Cennet Mahallesi'nin Aliş ile Ayşe'si olarak bilinen Seyit Karabulut ile Belemir Temizsoy sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pozlarıyla eski günleri yad etmişlerdi.

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