Giriş Tarihi: 02.08.2024 06:48
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
06:56
Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si değişimi ile ağızları açık bıraktı! Gören Hadise sanıyor...
Türk dizi tarihinin eğlenceli yapımlarından Cennet Mahallesi tekrarlarıyla izleyiciyi güldürmeye devam ediyor. Alişan, Çağla Şıkel, Melek Baykal, Özkan Uğur gibi ünlü isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizisinin Ayşe'si olarak bilinen Belemir Temizsoy aradan geçen zamanda öyle bir değişti ki gören şarkıcı Hadise sanıyor. Geçtiğimiz yıl evlenen Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy güzelliğiyle beğeni topluyor. YouTube kanalına makyaj videoları çeken Belemir Temizsoy şarkıcı Hadise'ye olan benzerliğiyle ağızları açık bıraktı. Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si değişimi ile dudak uçuklattı. İşte Belemir Temizsoy'un son hali...