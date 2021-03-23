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'tan yıllar sonra gelen bomba itiraflar: Kemerle dövdü, çıplak ayak gecelikle kaçtım

Son dönemde sosyal medyadan yaptığı çıkışlar ile adından söz ettiren eski oyuncu yine gündeme bomba açıklamalarla geldi. Kızının babası, eski eşi ile davalık olan ve gördüğünü her fırsatta anlatan oyuncu Ceren Hindistan açtı ağzını yumdu gözünü. Daha önce dile getirmediği itiraflarda bulunan Ceren Hindistan'ın eski eşi hakkındaki sözleri kulislerinde bomba etkisi yarattı. İşte Ceren Hindistan'ın şiddet, , suçlamalarıyla dolu şoke eden açıklamaları...

Giriş Tarihi: 23.03.2021 08:45 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 08:46
Ceren Hindistan'tan yıllar sonra gelen bomba itiraflar: Kemerle dövdü, çıplak ayak gecelikle kaçtım

Son dönemde sosyal medyadan yaptığı çıkışlar ile adından söz ettiren eski oyuncu yine gündeme bomba açıklamalarla geldi.

Ceren Hindistan'tan yıllar sonra gelen bomba itiraflar: Kemerle dövdü, çıplak ayak gecelikle kaçtım

Kızının babası, eski eşi ile davalık olan ve gördüğünü her fırsatta anlatan oyuncu açtı ağzını yumdu gözünü.

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Ceren Hindistan'tan yıllar sonra gelen bomba itiraflar: Kemerle dövdü, çıplak ayak gecelikle kaçtım

Daha önce dile getirmediği itiraflarda bulunan 'ın eski eşi hakkındaki sözleri kulislerinde bomba etkisi yarattı.

Ceren Hindistan'tan yıllar sonra gelen bomba itiraflar: Kemerle dövdü, çıplak ayak gecelikle kaçtım

İşte 'ın , , suçlamalarıyla dolu şoke eden açıklamaları...

Ceren Hindistan'tan yıllar sonra gelen bomba itiraflar: Kemerle dövdü, çıplak ayak gecelikle kaçtım

Aralarındaki sorunları bir türlü halledemeyen ikili yine gündemde. açıklamasında kandırıldığını söylerken "Zorla amca kızıyla evlendirdiler suratını görmek istemiyorum onun bıktım diyordu" açıklamasında bulundu.

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