Giriş Tarihi: 13.09.2021 06:37Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 06:41
Cesur kıyafetlerin kadını! Modacı Gülşah Saraçoğlu kasığına kadar yırtmaçlı iddialı elbisesi ile düğüne damga vurdu!
Doya Doya Moda programında jüri koltuğunda izlediğimiz modacı Gülşah Saraçoğlu gündeme bomba gibi düştü. Modacı Gülşah Saraçoğlu sosyal medyayı yaktı geçti. Birçok ünlüye hazırladığı tasarımlar ile adından söz ettiren Gülşah Saraçoğlu'nun katıldığı bir düğünde giydiği derin yırtmaçlı iddialı elbisesi geceye damga vurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Gülşah Saraçoğlu'nun kasığına kadar yırtmaçlı elbisesi oldukça cesur bulundu. Geçtiğimiz aylarda Muazzez Ersoy'un "Doğduğumdan beri aynı burnu kullanıyorum" sözlerine karşılık Gülşah Saraçoğlu "Ben de doğduğum halimi unuttum" demişti. Gülşah Saraçoğlu daha önce de "Bu zamana kadar yaptırdığım estetiklerle 'yüz nakli yaptırdım' diyebilirim" sözleri ile estetik itirafında bulunmuştu. Gülşah Saraçoğlu'nun açıklamaları sonrası eski hali merak konusu olmuştu. İşte daha önce mide ameliyatı ile fazla kilolarından kurtulduğu bilinen Gülşah Saraçoğlu'nun estetiksiz hali ve son olarak sosyal medyada boy gösterdiği iddialı pozları...