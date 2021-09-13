Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Cesur kıyafetlerin kadını! Modacı Gülşah Saraçoğlu kasığına kadar yırtmaçlı iddialı elbisesi ile düğüne damga vurdu!
Giriş Tarihi: 13.09.2021 06:37 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 06:41

Cesur kıyafetlerin kadını! Modacı Gülşah Saraçoğlu kasığına kadar yırtmaçlı iddialı elbisesi ile düğüne damga vurdu!

Doya Doya Moda programında jüri koltuğunda izlediğimiz modacı Gülşah Saraçoğlu gündeme bomba gibi düştü. Modacı Gülşah Saraçoğlu sosyal medyayı yaktı geçti. Birçok ünlüye hazırladığı tasarımlar ile adından söz ettiren Gülşah Saraçoğlu'nun katıldığı bir düğünde giydiği derin yırtmaçlı iddialı elbisesi geceye damga vurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Gülşah Saraçoğlu'nun kasığına kadar yırtmaçlı elbisesi oldukça cesur bulundu. Geçtiğimiz aylarda Muazzez Ersoy'un "Doğduğumdan beri aynı burnu kullanıyorum" sözlerine karşılık Gülşah Saraçoğlu "Ben de doğduğum halimi unuttum" demişti. Gülşah Saraçoğlu daha önce de "Bu zamana kadar yaptırdığım estetiklerle 'yüz nakli yaptırdım' diyebilirim" sözleri ile estetik itirafında bulunmuştu. Gülşah Saraçoğlu'nun açıklamaları sonrası eski hali merak konusu olmuştu. İşte daha önce mide ameliyatı ile fazla kilolarından kurtulduğu bilinen Gülşah Saraçoğlu'nun estetiksiz hali ve son olarak sosyal medyada boy gösterdiği iddialı pozları...

Cesur kıyafetlerin kadını! Modacı Gülşah Saraçoğlu kasığına kadar yırtmaçlı iddialı elbisesi ile düğüne damga vurdu!

Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Gülşah Saraçoğlu, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Cesur kıyafetlerin kadını! Modacı Gülşah Saraçoğlu kasığına kadar yırtmaçlı iddialı elbisesi ile düğüne damga vurdu!

Her yaptığı paylaşımı olay olan Saraçoğlu, dillere destan güzelliğiyle her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Cesur kıyafetlerin kadını! Modacı Gülşah Saraçoğlu kasığına kadar yırtmaçlı iddialı elbisesi ile düğüne damga vurdu!

Ünlü modacının yaptığı paylaşımlar sosyal medyada ilgi odağı haline geldi. Instagram'dan yaptığı son paylaşım ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Cesur kıyafetlerin kadını! Modacı Gülşah Saraçoğlu kasığına kadar yırtmaçlı iddialı elbisesi ile düğüne damga vurdu!

Modacı Gülşah Saraçoğlu sosyal medyayı yaktı geçti.

Cesur kıyafetlerin kadını! Modacı Gülşah Saraçoğlu kasığına kadar yırtmaçlı iddialı elbisesi ile düğüne damga vurdu!

Birçok ünlüye hazırladığı tasarımlar ile adından söz ettiren Gülşah Saraçoğlu'nun katıldığı bir düğünde giydiği derin yırtmaçlı iddialı elbisesi geceye damga vurdu.

SON DAKİKA