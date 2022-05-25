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Haberler Galeri Cesur pozların kadını şarkıcı Ebru Polat'ın gerçek mesleği duyanları şaşkına çevirdi! Bunu kimse bilmiyordu!
Giriş Tarihi: 25.05.2022 17:11 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 17:14

Cesur pozların kadını şarkıcı Ebru Polat'ın gerçek mesleği duyanları şaşkına çevirdi! Bunu kimse bilmiyordu!

Sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlar ve girdiği polemikler ile adından sık sık söz ettiren ünlü şarkıcı Ebru Polat, hakkındaki bilinmeyen bir gerçek ile gündem oldu. Cüretkar pozların kadını olarak tanınan Ebru Polat, şarkıcılığın yanı sıra kozmetik markası ile servetine servet katmıştı. Geçen aylarda güzellik salonunun açılışında görüntülenen Ebru Polat, gerçek mesleğine döneceğini açıkladı. Şarkıcı Ebru Polat'ın gerçek mesleğini ilk defa duyanlar ise şaşkınlık yaşadı. İşte güzel şarkıcı Ebru Polat'ın eğitimini aldığı mesleği...

Cesur pozların kadını şarkıcı Ebru Polat’ın gerçek mesleği duyanları şaşkına çevirdi! Bunu kimse bilmiyordu!

Girdiği polemiklerle magazin dünyasında adından sık sık söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, yaptığı iddialı paylaşımlar ile de gündem olmayı başarıyor.

Cesur pozların kadını şarkıcı Ebru Polat’ın gerçek mesleği duyanları şaşkına çevirdi! Bunu kimse bilmiyordu!

Her hareketiyle ses getiren Ebru Polat, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

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Cesur pozların kadını şarkıcı Ebru Polat’ın gerçek mesleği duyanları şaşkına çevirdi! Bunu kimse bilmiyordu!

Paylaşımları büyük ilgi gören şarkıcı, sosyal medyada cesur pozlarıyla ses getiriyor.

Cesur pozların kadını şarkıcı Ebru Polat’ın gerçek mesleği duyanları şaşkına çevirdi! Bunu kimse bilmiyordu!

Cüretkar pozların kadını olarak tanınan Ebru Polat, şarkıcılığın yanı sıra kozmetik markasıyla da her geçen gün büyüyor. Ancak çoğu kişi Ebru Polat'ın gerçek mesleğini bilmiyor.

Cesur pozların kadını şarkıcı Ebru Polat’ın gerçek mesleği duyanları şaşkına çevirdi! Bunu kimse bilmiyordu!

Yaptığı iddialı paylaşımlar ve girdiği polemiklerle sık sık adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, bu kez hayranlarını ters köşe yaptı.

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