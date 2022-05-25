Giriş Tarihi: 25.05.2022 17:11
Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
17:14
Cesur pozların kadını şarkıcı Ebru Polat'ın gerçek mesleği duyanları şaşkına çevirdi! Bunu kimse bilmiyordu!
Sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlar ve girdiği polemikler ile adından sık sık söz ettiren ünlü şarkıcı Ebru Polat, hakkındaki bilinmeyen bir gerçek ile gündem oldu. Cüretkar pozların kadını olarak tanınan Ebru Polat, şarkıcılığın yanı sıra kozmetik markası ile servetine servet katmıştı. Geçen aylarda güzellik salonunun açılışında görüntülenen Ebru Polat, gerçek mesleğine döneceğini açıkladı. Şarkıcı Ebru Polat'ın gerçek mesleğini ilk defa duyanlar ise şaşkınlık yaşadı. İşte güzel şarkıcı Ebru Polat'ın eğitimini aldığı mesleği...