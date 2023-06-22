Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ceyda Düvenci ile boşanmaları yılan hikayesine dönen Bülent Şakrak’tan imalı paylaşım! "Herkesin her şeyi bildiği…"
Giriş Tarihi: 22.06.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 09:55

Ceyda Düvenci ile boşanmaları yılan hikayesine dönen Bülent Şakrak’tan imalı paylaşım! "Herkesin her şeyi bildiği…"

Magazin kulislerinin aylardır konuştuğu oyuncu çiftten yeni hamle geldi. Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın boşanacakları uzun zamandır konuşuluyor. Sanat camiasının gözde çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, tekrar ayrılık iddiasıyla gündeme geldi. 8 yıl önce nikah masasına oturan oyuncu ikilinin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Bir süredir evliliklerinde kriz yaşayan ve terapiye giden Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci, iddiaya göre aralarındaki problemi çözememişti. Geçtiğimiz günlerde Ceyda Düvenci'den manidar bir paylaşım gelmişti. Birkaç güne sonra ise Bülent Şakrak'tan gelen yeni paylaşım iddiaları güçlendirdi. Ünlü çift ne zaman boşanıyor? İşte merak edilen tüm detaylar…

Ceyda Düvenci ile boşanmaları yılan hikayesine dönen Bülent Şakrak’tan imalı paylaşım! Herkesin her şeyi bildiği…

Magazin gündeminin en çok konuşulan çifti, bir türlü sorunları aşamıyor. Ceyda Düvenci- Bülent Şakrak çifti, mutluluklarıyla imrendirdi. Ancak ne yazık ki bu aşka da nazar değdi. Bir süredir evliliklerinde kriz yaşayan ve terapiye giden Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci, iddiaya göre aralarındaki problemi çözemedi. Ceyda Düvenci ile boşanacakları iddia edilen Bülent Şakrak, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşım yaptı. Ünlü ismin binlerce beğeni alan gönderisine, takipçilerinden destek mesajları geldi.

Ceyda Düvenci ile boşanmaları yılan hikayesine dönen Bülent Şakrak’tan imalı paylaşım! Herkesin her şeyi bildiği…

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 2015'te evlenmiş ve Okan Ali adında bir çocukları olmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ceyda Düvenci ile boşanmaları yılan hikayesine dönen Bülent Şakrak’tan imalı paylaşım! Herkesin her şeyi bildiği…

Birkaç ay önce ünlü çiftin mutlu evliliklerine nazar değmişti. Hatta boşanacakları uzun süre konuşulmuştu.

Ceyda Düvenci ile boşanmaları yılan hikayesine dönen Bülent Şakrak’tan imalı paylaşım! Herkesin her şeyi bildiği…

Boşanmanın eşiğine kadar gelen ve çift terapisine giden Şakrak ile Düvenci, ilişkilerini son dönemde bir nebze toparlasa da problemleri tam anlamıyla aşamadı.

Ceyda Düvenci ile boşanmaları yılan hikayesine dönen Bülent Şakrak’tan imalı paylaşım! Herkesin her şeyi bildiği…

KRİZ BİTMİYOR!

Mutlu evlilikleriyle herkesin örnek gösterdiği Şakrak ve Düvenci çifti, yaşadıkları bu çalkantılı dönemden bir türlü çıkamadı.

SON DAKİKA