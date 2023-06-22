Ceyda Düvenci ile boşanmaları yılan hikayesine dönen Bülent Şakrak’tan imalı paylaşım! "Herkesin her şeyi bildiği…"

Magazin kulislerinin aylardır konuştuğu oyuncu çiftten yeni hamle geldi. Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın boşanacakları uzun zamandır konuşuluyor. Sanat camiasının gözde çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, tekrar ayrılık iddiasıyla gündeme geldi. 8 yıl önce nikah masasına oturan oyuncu ikilinin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Bir süredir evliliklerinde kriz yaşayan ve terapiye giden Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci, iddiaya göre aralarındaki problemi çözememişti. Geçtiğimiz günlerde Ceyda Düvenci'den manidar bir paylaşım gelmişti. Birkaç güne sonra ise Bülent Şakrak'tan gelen yeni paylaşım iddiaları güçlendirdi. Ünlü çift ne zaman boşanıyor? İşte merak edilen tüm detaylar…