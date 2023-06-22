Ceyda Düvenci ile boşanmaları yılan hikayesine dönen Bülent Şakrak’tan imalı paylaşım! "Herkesin her şeyi bildiği…"

Magazin gündeminin en çok konuşulan çifti, bir türlü sorunları aşamıyor. Ceyda Düvenci- Bülent Şakrak çifti, mutluluklarıyla imrendirdi. Ancak ne yazık ki bu aşka da nazar değdi. Bir süredir evliliklerinde kriz yaşayan ve terapiye giden Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci, iddiaya göre aralarındaki problemi çözemedi. Ceyda Düvenci ile boşanacakları iddia edilen Bülent Şakrak, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşım yaptı. Ünlü ismin binlerce beğeni alan gönderisine, takipçilerinden destek mesajları geldi.