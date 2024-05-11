Giriş Tarihi: 11.05.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
16:13
Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın hesabından kafa karıştıran paylaşım! Şaşırtan 'maske' detayı...
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla cezaevinde bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat Türkiye gündeminden düşmüyor. Yaklaşık 6 aydır cezaevinde tutuklu olan Engin Polat'ın sosyal medya sayfasından ilk kez bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda yer alan maskenin anlamının ne olduğu merak edilirken benzer bir paylaşımda Nihal Candan'ın eşi olarak bilinen Faruk Çiçek'ten geldi.