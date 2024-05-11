Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’ın hesabından kafa karıştıran paylaşım! Şaşırtan ’maske’ detayı...

KARDEŞİ DE PAYLAŞTI

Paylaşıma herhangi bir not düşülmezken, ilgili paylaşımı Polat'ın kız kardeşi de hikayesine ekleyerek "Çok özledim" notuyla paylaştı.

Hiç bir anlam verilemeyen paylaşım kafaları karıştırırken paylaşımdan sonra sosyal medyada gündem oldu.