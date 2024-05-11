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Haberler Galeri Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın hesabından kafa karıştıran paylaşım! Şaşırtan 'maske' detayı...
Giriş Tarihi: 11.05.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 16:13

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın hesabından kafa karıştıran paylaşım! Şaşırtan 'maske' detayı...

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla cezaevinde bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat Türkiye gündeminden düşmüyor. Yaklaşık 6 aydır cezaevinde tutuklu olan Engin Polat'ın sosyal medya sayfasından ilk kez bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda yer alan maskenin anlamının ne olduğu merak edilirken benzer bir paylaşımda Nihal Candan'ın eşi olarak bilinen Faruk Çiçek'ten geldi.

Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’ın hesabından kafa karıştıran paylaşım! Şaşırtan ’maske’ detayı...

Dilan Polat ve Engin Polat yaklaşık 6 aydır "Suç örgütü kurma ve üye olma", "mal varlığı değerlerini aklama" ve "yasadışı bahis" suçlarından tutuklu bulunuyor.

Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’ın hesabından kafa karıştıran paylaşım! Şaşırtan ’maske’ detayı...

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan ve cezaevinde bulunan Engin Polat'ın sosyal medya hesabından gizemli bir paylaşım yapıldı.

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Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’ın hesabından kafa karıştıran paylaşım! Şaşırtan ’maske’ detayı...

6 aydır eşi Dilan Polat ile birlikte cezaevinde bulunan Engin Polat Polat uzun süreli sessizliğini 'maskeli' bir paylaşımla bozdu.

Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’ın hesabından kafa karıştıran paylaşım! Şaşırtan ’maske’ detayı...

KARDEŞİ DE PAYLAŞTI
Paylaşıma herhangi bir not düşülmezken, ilgili paylaşımı Polat'ın kız kardeşi de hikayesine ekleyerek "Çok özledim" notuyla paylaştı.

Hiç bir anlam verilemeyen paylaşım kafaları karıştırırken paylaşımdan sonra sosyal medyada gündem oldu.

Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’ın hesabından kafa karıştıran paylaşım! Şaşırtan ’maske’ detayı...

NİHAL CANDAN'IN EŞİNDEN DE BENZER PAYLAŞIM

Engin Polat'ın paylaşımıyla yakın saatlerde, benzer bir paylaşımı Nihal Candan'ın gündem olan eşi Faruk Çiçek'in de paylaşması dikkat çekti.

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