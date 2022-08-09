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Haberler Galeri Çiçeği burnunda anne Seray Sever ikiz kızlarıyla yeni paylaşım yaptı! Merhum babasını unutmadı 'Keşke babam da olsaydı böyle...’
Giriş Tarihi: 09.08.2022 10:39 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 10:39

Çiçeği burnunda anne Seray Sever ikiz kızlarıyla yeni paylaşım yaptı! Merhum babasını unutmadı 'Keşke babam da olsaydı böyle...’

10 parmağında 10 marifet olan ünlülerden Seray Sever son olarak Doya Doya Moda programında sunuculuk yapmıştı. Programın ekranlara veda etmesinden sonra 49 yaşındaki Seray Sever'den bebek müjdesi gelmişti. İkiz kızları olacağının müjdesinin veren Seray Sever hamileliğinin son haftalarında babasının ani ölümü ile sarsılmıştı. Ailesi, sevenleri ve ikizlerinden aldığı güçle zor günleri atlatmaya çalışan Seray Sever geçtiğimiz Nisan ayında ikizleri Alya ve Sofia'yı kucağına aldı. Sever, son olarak eşi Eray Sünbül ve kızlarıyla objektif karşısına geçti. Doğum yapmasına kısa bir süre kala babasını kaybeden ünlü sunucu, paylaşımına düştüğü duygusal notta merhum babası Tamer Sever'i unutmadı.

Çiçeği burnunda anne Seray Sever ikiz kızlarıyla yeni paylaşım yaptı! Merhum babasını unutmadı ’Keşke babam da olsaydı böyle...’

Üç ay önce ikiz kızları Sofia ve Alya'yı kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Seray Sever, şimdilerde tüm vaktini ailesi ve minik kızlarıyla geçiyor.

Çiçeği burnunda anne Seray Sever ikiz kızlarıyla yeni paylaşım yaptı! Merhum babasını unutmadı ’Keşke babam da olsaydı böyle...’

Zaman zaman ikizleriyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Sever, son olarak eşi Eray Sünbül ve kızlarıyla objektif karşısına geçti.

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Çiçeği burnunda anne Seray Sever ikiz kızlarıyla yeni paylaşım yaptı! Merhum babasını unutmadı ’Keşke babam da olsaydı böyle...’

Doğum yapmasına kısa bir süre kala babasını kaybeden ünlü sunucu, paylaşımına düştüğü duygusal notta merhum babası Tamer Sever'i unutmadı.

Çiçeği burnunda anne Seray Sever ikiz kızlarıyla yeni paylaşım yaptı! Merhum babasını unutmadı ’Keşke babam da olsaydı böyle...’

"KEŞKE BABAM DA OLSAYDI"

Mutlu birliktelikleri süren çiftten Seray Sever, ailece çekilen yeni fotoğraflarını yayınladı.

Çiçeği burnunda anne Seray Sever ikiz kızlarıyla yeni paylaşım yaptı! Merhum babasını unutmadı ’Keşke babam da olsaydı böyle...’

Bebeklerine Sofia ile Alya isimlerini veren ve geçtiğimiz aylarda babasının acısı ile sarsılan Sever, gönderisine şu notu düştü:

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