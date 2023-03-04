Çiçeği burnunda aşıklar Hande Erçel ile Hakan Sabancı soluğu Paris’te aldı! Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı tam gaz!

Giriş Tarihi: 04.03.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 08:09

Son dönemde magazin gündemine bomba gibi düşen aşklardan biri de hiç kuşkusuz güzel oyuncu Hande Erçel ile yakışıklı çapkın Hakan Sabancı'nınki oldu. Hande Erçel ile Hakan Sabancı köşe bucak kaçmıştı. Ancak geçtiğimiz aylarda bir mekanda yakalanmışlardı. Aşk iddialarını kural bozmayarak önce yalanlayan Hande Erçel şimdilerde sevgilisi ile romantizmin doruklarında. Hande Erçel ile Hakan Sabancı son olarak Paris'e uçtu. İşte Hande Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı ile objektiflere yalandıkları o görüntü...