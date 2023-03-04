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Haberler Galeri Çiçeği burnunda aşıklar Hande Erçel ile Hakan Sabancı soluğu Paris'te aldı! Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı tam gaz!
Giriş Tarihi: 04.03.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 08:09

Çiçeği burnunda aşıklar Hande Erçel ile Hakan Sabancı soluğu Paris'te aldı! Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı tam gaz!

Son dönemde magazin gündemine bomba gibi düşen aşklardan biri de hiç kuşkusuz güzel oyuncu Hande Erçel ile yakışıklı çapkın Hakan Sabancı'nınki oldu. Hande Erçel ile Hakan Sabancı köşe bucak kaçmıştı. Ancak geçtiğimiz aylarda bir mekanda yakalanmışlardı. Aşk iddialarını kural bozmayarak önce yalanlayan Hande Erçel şimdilerde sevgilisi ile romantizmin doruklarında. Hande Erçel ile Hakan Sabancı son olarak Paris'e uçtu. İşte Hande Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı ile objektiflere yalandıkları o görüntü...

Çiçeği burnunda aşıklar Hande Erçel ile Hakan Sabancı soluğu Paris’te aldı! Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı tam gaz!

Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı tam gaz sürüyor. geçtiğimiz günlerde haftasonunu Şile'deki bir otelde geçiren sürpriz çift, şimdilerde Paris'e uçtu.

Çiçeği burnunda aşıklar Hande Erçel ile Hakan Sabancı soluğu Paris’te aldı! Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı tam gaz!

Hande Erçel, sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile aşka yelken açmıştı.

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Çiçeği burnunda aşıklar Hande Erçel ile Hakan Sabancı soluğu Paris’te aldı! Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı tam gaz!

Çiçeği burnunda çiftin, Mart ayında çok daha iyi görülebilen Kuzey Işıkları'nı Lapland'de seyretme planı yaptığı konuşuluyor.

Çiçeği burnunda aşıklar Hande Erçel ile Hakan Sabancı soluğu Paris’te aldı! Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı tam gaz!

Takvim'in haberine göre; Son dönemin en popüler isimlerinden Hande Erçel, özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor.

Çiçeği burnunda aşıklar Hande Erçel ile Hakan Sabancı soluğu Paris’te aldı! Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı tam gaz!

Son dönemde magazin gündemine bomba gibi düşen aşklardan biri de hiç kuşkusuz güzel oyuncu Hande Erçel ile yakışıklı çapkın Hakan Sabancı'nınki oldu.

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