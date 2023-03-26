Giriş Tarihi: 26.03.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 09:22

Çiçeği burnunda gelin Lara'dan eşinin memleketine ziyaret! İranlı voleybolcu ile evlenen şarkıcı Lara eşarplı fotoğrafını sosyal medyada paylaştı!

43 yaşında yeniden gelinlik giyen şarkıcı Lara, İranlı aşkı ile görkemli bir düğünle evlendi. "Adam Gibi Adam", "Katmer Katmer" ve "İhanetin Bekçisi" gibi şarkılarla tanınan Lara gönlünü İranlı voleybolcu Mehdi Karimi'ye kaptırmıştı. Son dönemde tam bir estetik harikası olarak hayranlarının karşısına çıkan Lara bir süredir aşk yaşadığı İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile dünya evine girdi. Geçtiğimiz günlerde 'evet' diyen Lara ile İranlı voleybolcu Mehdi Karimi'nin memleketine ziyarette bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan çiçeği burnunda gelin Lara, eşarplı fotoğrafıyla beğeni topladı. İşte şarkcı Lara'nın eşi Mehdi Karimi'nin memleketinden ilk karesi...