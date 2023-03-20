Geçtiğimiz günlerde İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile nikah masasına oturan şarkıcı Lara'nın düğünü gerçekleşti | Video

Son dönemde tam bir estetik harikası olarak hayranlarının karşısına çıkan Lara bir süredir aşk yaşadığı İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile dünya evine girmişti. İşte Lara ile İranlı voleybolcu Mehdi Karimi'nin düğününden ilk kareler...