Giriş Tarihi: 20.07.2023 07:47
Güncelleme Tarihi: 20.07.2023
07:48
Çılgın dansları ve şarkılarıyla tanınan İsmail YK'nın yaşı duyanları şoke oluyor! "Asla yaşını göstermiyor"
Sosyal medyada danslarıyla en çok konuşulanlardan olan İsmail YK hakkındaki gerçek ile de hayranlarını şaşırttı. Küçük yaşlarından beri müzik sektöründe olan İsmail YK kardeşleri ile Yurtseven Kardeşler grubu ile tanınmıştı. Sonrasında tek başına yaptığı albümlerle farklı bir tarz yakalan İsmail YK ilginç sözlü şarkıları ve danslarıyla dikkat çekiyor. Yıllardır görüntüsünde neredeyse hiç değişiklik olmayan İsmail YK'nın yaşını duyanlar inanamıyor. Sosyal medyada "İsmail YK asla yaşını göstermiyor" yorumları yapılıyor.. İşte İsmail YK'nın yaşı ve sizin için derlediğimiz öğrenince şaşıracağınız ünlü isimlerin yaşları...