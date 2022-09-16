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Haberler Galeri Çırağan Sarayı’nda yıldızlar geçidi! Çağla Şikel, Tülin Şahin, Deren Talu, Şevval Şahin...
Giriş Tarihi: 16.09.2022 11:36 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022 11:39

Çırağan Sarayı’nda yıldızlar geçidi! Çağla Şikel, Tülin Şahin, Deren Talu, Şevval Şahin...

Ünlü tasarımcı Cihan Nacar kreatif direktörlüğünde hazırlanan Cengiz Aktürk SS 23 koleksiyonu Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen defile ile tanıtıldı.Defilede Çağla Şikel, Tülin Şahin, Deren Talu, Şevval Şahin ibi isimler yer aldı. Defilede Pınar Altuğ Atacan ,Yağmur Ün, Özge Yağız, Sıla Türkoğlu gibi sanat ve cemiyet hayatından pek çok konuk katıldı.

Çırağan Sarayı’nda yıldızlar geçidi! Çağla Şikel, Tülin Şahin, Deren Talu, Şevval Şahin...

Ünlü tasarımcı Cihan Nacar kreatif direktörlüğünde hazırlanan Cengiz Aktürk SS 23 koleksiyonu dün gece Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen defile ile tanıtıldı.

Çırağan Sarayı’nda yıldızlar geçidi! Çağla Şikel, Tülin Şahin, Deren Talu, Şevval Şahin...

İddiasını kendi ruhundan alan, daha sade ve pastel renklerin tercih edildiği koleksiyonda, aynı zamanda kararlı çizgilerle kendi görkemini tam bir özgüvenle ifade eden çok özel bir anlatım, kuvvetli bir kadın tasviri yer alıyor.

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Çırağan Sarayı’nda yıldızlar geçidi! Çağla Şikel, Tülin Şahin, Deren Talu, Şevval Şahin...

Cengiz Aktürk için hazırlanan yeni koleksiyonda görmeye alışık olduğumuz güçlü, kararlı ve iddialı Cihan Nacar kadını, bu sefer karşımıza daha sofistike bir kimlikle çıkıyor.

Çırağan Sarayı’nda yıldızlar geçidi! Çağla Şikel, Tülin Şahin, Deren Talu, Şevval Şahin...

Podyumda yer alan dev pırlantalar arasında ışıldayan koleksiyonları birbirinden ünlü modeller taşıdı.

Çırağan Sarayı’nda yıldızlar geçidi! Çağla Şikel, Tülin Şahin, Deren Talu, Şevval Şahin...

Açılışı top model Tülin Şahin ile yapılan defilede Şevval Şahin , Deren Talu gibi isimler yer aldı.

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