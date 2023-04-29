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Haberler Galeri Çirkin hayvan benzetmesi Eser Yenenler'i kızdırmıştı! Hakaret dolu karikatürü dava eden Eser Yenenler tazminatı bağışladı!
Giriş Tarihi: 29.04.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 12:02

Çirkin hayvan benzetmesi Eser Yenenler'i kızdırmıştı! Hakaret dolu karikatürü dava eden Eser Yenenler tazminatı bağışladı!

Sunucu ve oyuncu Eser Yenenler, kendisine çirkin bir benzetme yaparak karikatürünü çizen ve hakaret dolu ifadeler kullanan karikatürist Öznur Kalender'i dava etmişti. Eser Yenenler, karikatürist Öznur Kalender hakkında açtığı 30 bin liralık manevi tazminat davasını kazanmıştı. Eser Yenenler'i bir hayvana benzettiği ve hakaret dolu sözler söylediği için tazminat ödeyen Öznur Kalender'e ayrıca ceza davası da açılmıştı. Eser Yenenler açtığı davadan kazandığı tazminatı bağışladığını açıkladı.

Çirkin hayvan benzetmesi Eser Yenenler’i kızdırmıştı! Hakaret dolu karikatürü dava eden Eser Yenenler tazminatı bağışladı!

Oyuncu Eser Yenenler, kendisini domuza benzeterek karikatürünü çizen ve sosyal medyada hakaretler eden Öznur Kalender hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. 30 bin liralık manevi tazminat davası açan Yenenler'in avukatı Orhan Adagül, "Burada eleştirel mizahtan daha çok ağır bir sövgü bulunmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

Çirkin hayvan benzetmesi Eser Yenenler’i kızdırmıştı! Hakaret dolu karikatürü dava eden Eser Yenenler tazminatı bağışladı!

UZLAŞMA SAĞLANAMADI
Konuyla ilgili mahkemece hazırlanan iddianamede karikatür ve paylaşımların müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu, hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğu ve paylaşımın sosyal medya üzerinde yapılması nedeniyle aleniyet unsurunun bulunduğu belirtilmişti.

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Çirkin hayvan benzetmesi Eser Yenenler’i kızdırmıştı! Hakaret dolu karikatürü dava eden Eser Yenenler tazminatı bağışladı!

Paylaşımların birden fazla yapılmasından ötürü zincirleme suç hükümleri kapsamında kalması, şüpheliye isnat edilen sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçunun uzlaşmaya tabi suçlardan bulunması nedeni ile dosyanın uzlaştırmacıya gönderildiği ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı ifade edilmişti. Bu kapsamda müspet suçlardan dolayı eylemin cezalandırılması, Kalender'in kasıtlı işlediği suç nedeniyle hakkında TCK'nun 53/1. maddesinde düzenlenen güvenlik tedbirlerinin uygulanması talep edilmişti.

Çirkin hayvan benzetmesi Eser Yenenler’i kızdırmıştı! Hakaret dolu karikatürü dava eden Eser Yenenler tazminatı bağışladı!

13 Nisan günü görülen duruşmanın ardından Öznur Kalender'in Eser Yenenler'e 30 bin liralık manevi tazminat ödemesine karar verilmişti.

Çirkin hayvan benzetmesi Eser Yenenler’i kızdırmıştı! Hakaret dolu karikatürü dava eden Eser Yenenler tazminatı bağışladı!

Ayrıca Kalender'e ceza davası da açılmıştı.

"SEVİMLİ DOMUZLARDAN ÖZÜR DİLERİM"

Öznur Kalender'in 11 Ocak 2022 tarihinde "Bugün, emniyete çağrıldım ve ifade verdim. Canlı yayında Atatürk'le dalga geçen dombili komik(!) Eser Yenenler, onu domuza benzeterek çizdiğim için beni mahkemeye vermiş. Mahçup oldum. Doğanın masum canlıları, sevimli domuzlardan özür dilerim" şeklinde paylaşım yapmıştı.

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