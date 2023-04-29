Giriş Tarihi: 29.04.2023 11:57
Güncelleme Tarihi: 29.04.2023
12:02
Çirkin hayvan benzetmesi Eser Yenenler'i kızdırmıştı! Hakaret dolu karikatürü dava eden Eser Yenenler tazminatı bağışladı!
Sunucu ve oyuncu Eser Yenenler, kendisine çirkin bir benzetme yaparak karikatürünü çizen ve hakaret dolu ifadeler kullanan karikatürist Öznur Kalender'i dava etmişti. Eser Yenenler, karikatürist Öznur Kalender hakkında açtığı 30 bin liralık manevi tazminat davasını kazanmıştı. Eser Yenenler'i bir hayvana benzettiği ve hakaret dolu sözler söylediği için tazminat ödeyen Öznur Kalender'e ayrıca ceza davası da açılmıştı. Eser Yenenler açtığı davadan kazandığı tazminatı bağışladığını açıkladı.