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Haberler Galeri Çiş meselesi yüzünden sosyetik kulüp karıştı! Sabancıların haylaz oğlu Emrecan Sabancı yine başını derde soktu!
Giriş Tarihi: 12.01.2023 06:42 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 06:45

Çiş meselesi yüzünden sosyetik kulüp karıştı! Sabancıların haylaz oğlu Emrecan Sabancı yine başını derde soktu!

Ünlü işadamı Ali Sabancı'nın 22 yaşındaki oğlu Emrecan Sabancı, yine başını derde soktu! 2021'de bir mekanda kavga edip polislere saldıran Emrecan Sabancı, bu kez Bebek'in en ünlü mekanı Lucca'da kavga çıkardı. İddialara göre müşterilerden biri tuvalate gitmek için Emrecan Sabancı'nın oturduğu masanın önünden geçmek istedi. Ancak Sabancı, "Buradan geçemezsin, arkadan dolaş" dedi. Bu sözlerin ardından ortalık savaş alanına döndü. Olaya ikilinin arkadaşları da dahil olunca sandalyeler, yumruklar havada uçuştu.

BÜLENT CANKURT
Çiş meselesi yüzünden sosyetik kulüp karıştı! Sabancıların haylaz oğlu Emrecan Sabancı yine başını derde soktu!

Ünlü iş insanları Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın 22 yaşındaki büyük oğlu Emrecan yine başını belaya soktu.

Çiş meselesi yüzünden sosyetik kulüp karıştı! Sabancıların haylaz oğlu Emrecan Sabancı yine başını derde soktu!

2021 yılında bir mekanda kavga edip sonrasında da polislerle tartışan ve karakolluk olan Emrecan Sabancı, önceki akşam da Bebek'in en ünlü mekanında kavga çıkarmış.

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Çiş meselesi yüzünden sosyetik kulüp karıştı! Sabancıların haylaz oğlu Emrecan Sabancı yine başını derde soktu!

O sırada mekanda olan bir arkadaşım, kavga sırasında çektiği videoyu gönderdi. Gencecik yaşta birçok erkeğin karıştığı kavgada herkes birbirini yumrukluyor.

Çiş meselesi yüzünden sosyetik kulüp karıştı! Sabancıların haylaz oğlu Emrecan Sabancı yine başını derde soktu!

Yumruklaşanlar arasında Emrecan da var, hatta üzeri çıplak kavga ediyor. Artık üzerindeki kıyafetine ne olduysa!

Çiş meselesi yüzünden sosyetik kulüp karıştı! Sabancıların haylaz oğlu Emrecan Sabancı yine başını derde soktu!

Bu arada kavgayla ilgili detay öğrenmek için biraz araştırma yaptım; ve herkes kavgayı Emrecan Sabancı'nın başlattığını söyledi.

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