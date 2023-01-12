Çiş meselesi yüzünden sosyetik kulüp karıştı! Sabancıların haylaz oğlu Emrecan Sabancı yine başını derde soktu!

Giriş Tarihi: 12.01.2023 06:42
Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
06:45
Ünlü işadamı Ali Sabancı'nın 22 yaşındaki oğlu Emrecan Sabancı, yine başını derde soktu! 2021'de bir mekanda kavga edip polislere saldıran Emrecan Sabancı, bu kez Bebek'in en ünlü mekanı Lucca'da kavga çıkardı. İddialara göre müşterilerden biri tuvalate gitmek için Emrecan Sabancı'nın oturduğu masanın önünden geçmek istedi. Ancak Sabancı, "Buradan geçemezsin, arkadan dolaş" dedi. Bu sözlerin ardından ortalık savaş alanına döndü. Olaya ikilinin arkadaşları da dahil olunca sandalyeler, yumruklar havada uçuştu.