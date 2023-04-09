Çocuk oyuncudan parlayan yıldıza! İsmail Hacıoğlu ’Barış Manço’ taklidi ile ileride nasıl iyi bir oyuncu olacağını küçücükken göstermiş...

Akdoğan'ı bazıları da pandemi döneminde yaşadığı olaylarla tanıdı. İranlı basketbolcu sevgilisi Roham Kabir'i ziyaret için Tahran'a giden Akdoğan, orada pandemi nedeniyle uçuşlar iptal olduğu için mahsur kalmıştı. Tam dört ay boyunca Türkiye'ye dönemeyen güzel oyuncu, bu süreçte yaşadıklarını sosyal medyada paylaşmış ve videoları milyonlarca kişi tarafından takip edilmişti.