Giriş Tarihi: 09.04.2023 08:00
Güncelleme Tarihi: 09.04.2023
08:06
Çocuk oyuncudan parlayan yıldıza! İsmail Hacıoğlu 'Barış Manço' taklidi ile ileride nasıl iyi bir oyuncu olacağını küçücükken göstermiş...
Ünlü isimlerin birçoğu çocukluk yıllarını setlerde geçirdi. İlayda Akdoğan ve İsmail Hacıoğlu da bu isimlerden. Son yıllarda yıldızı parlayan İlayda Akdoğan, 6 yaşındayken ilk kez bir dizide oyunculuk deneyimi yaşamış ve ardından birçok projede yer almıştı. İsmail Hacıoğlu da henüz minik bir çocukken bir programa katılıp Barış Manço taklidi yapmıştı. Daha o zamanlardan ileride nasıl iyi bir oyuncu olacağı belliymiş...