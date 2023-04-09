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Haberler Galeri Çocuk oyuncudan parlayan yıldıza! İsmail Hacıoğlu 'Barış Manço' taklidi ile ileride nasıl iyi bir oyuncu olacağını küçücükken göstermiş...
Giriş Tarihi: 09.04.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 08:06

Çocuk oyuncudan parlayan yıldıza! İsmail Hacıoğlu 'Barış Manço' taklidi ile ileride nasıl iyi bir oyuncu olacağını küçücükken göstermiş...

Ünlü isimlerin birçoğu çocukluk yıllarını setlerde geçirdi. İlayda Akdoğan ve İsmail Hacıoğlu da bu isimlerden. Son yıllarda yıldızı parlayan İlayda Akdoğan, 6 yaşındayken ilk kez bir dizide oyunculuk deneyimi yaşamış ve ardından birçok projede yer almıştı. İsmail Hacıoğlu da henüz minik bir çocukken bir programa katılıp Barış Manço taklidi yapmıştı. Daha o zamanlardan ileride nasıl iyi bir oyuncu olacağı belliymiş...

MERVE YURTYAPAN
Çocuk oyuncudan parlayan yıldıza! İsmail Hacıoğlu ’Barış Manço’ taklidi ile ileride nasıl iyi bir oyuncu olacağını küçücükken göstermiş...

Ekranda gördüğümüz birçok ünlü, aslında geçmişte televizyon deneyimi olan isimler... Birçoğu küçük yaşlarda keşfedilmiş ya da kast ajanslarıyla çalışarak yola başlamış, sonrasında reklam ve dizi projelerinde rol almış.

Çocuk oyuncudan parlayan yıldıza! İsmail Hacıoğlu ’Barış Manço’ taklidi ile ileride nasıl iyi bir oyuncu olacağını küçücükken göstermiş...

O isimlerden biri de İlayda Akdoğan. Ünlü oyuncunun annesi, bebeklik fotoğraflarını bir dergiye gönderdikten sonra yapımcıların dikkatini çekmeyi başarmış. Sonrasında da oyunculuk kariyeri başlamış.

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Çocuk oyuncudan parlayan yıldıza! İsmail Hacıoğlu ’Barış Manço’ taklidi ile ileride nasıl iyi bir oyuncu olacağını küçücükken göstermiş...

Aslında birçok kişi Akdoğan'ı rol aldığı Mustang filmiyle tanıdı. Oyuncu, bu filmde canlandırdığı karakterle festivallerden ödüllerle dönmüştü.

Çocuk oyuncudan parlayan yıldıza! İsmail Hacıoğlu ’Barış Manço’ taklidi ile ileride nasıl iyi bir oyuncu olacağını küçücükken göstermiş...

Akdoğan'ı bazıları da pandemi döneminde yaşadığı olaylarla tanıdı. İranlı basketbolcu sevgilisi Roham Kabir'i ziyaret için Tahran'a giden Akdoğan, orada pandemi nedeniyle uçuşlar iptal olduğu için mahsur kalmıştı. Tam dört ay boyunca Türkiye'ye dönemeyen güzel oyuncu, bu süreçte yaşadıklarını sosyal medyada paylaşmış ve videoları milyonlarca kişi tarafından takip edilmişti.

Çocuk oyuncudan parlayan yıldıza! İsmail Hacıoğlu ’Barış Manço’ taklidi ile ileride nasıl iyi bir oyuncu olacağını küçücükken göstermiş...

Oysa ki Akdoğan'ın oyunculuk serüveni 2004 yılına dayanıyordu. Akdoğan, henüz 6 yaşındayken ilk ekran deneyimini yaşadı.

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