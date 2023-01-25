Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u şimdilerde mankenlere taş çıkarıyor! Dizideki annesi paylaştı görenin ağzı açık kaldı!
Giriş Tarihi: 25.01.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 11:55

Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u şimdilerde mankenlere taş çıkarıyor! Dizideki annesi paylaştı görenin ağzı açık kaldı!

Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis'in değişimi dikkat çekti. Çocuklar Duymasın'ın sevilen çocuk karakteri 'Beton Orçun' Alp Eren Khamis şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu. Son dönemin başarılı çocuk oyuncularından olan Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis'i görenin ağzı açık kalıyor. Çocuklar Duymasın'da annesi Gönül'ü canlandıran Zeyno Günenç'in sosyal medya hesabından paylaştığı kare ile yeniden gündeme gelen Alp Eren Khamis'in son hali ilgi odağı oldu. Annesini küçük yaşta kaybeden Beton Orçun Alp Eren Khamis'i hiç bir zaman yalnız bırakmayan Zeyno Günenç'in paylaşımına beğeni yağdı. İşte mankenlere taş çıkaran Alp Eren Khamis ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...

Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u şimdilerde mankenlere taş çıkarıyor! Dizideki annesi paylaştı görenin ağzı açık kaldı!

Çocuklar Duymasın'ın sevilen çocuk karakteri 'Beton Orçun' Alp Eren Khamis şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu. Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis'in değişimi dikkat çekti. Mankenlere taş çıkaran Alp Eren Khamis 'yok artık' dedirtti.

Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u şimdilerde mankenlere taş çıkarıyor! Dizideki annesi paylaştı görenin ağzı açık kaldı!

Son dönemin başarılı çocuk oyuncularından olan Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis şimdilerde 19 yaşında.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u şimdilerde mankenlere taş çıkarıyor! Dizideki annesi paylaştı görenin ağzı açık kaldı!

Çocuklar Duymasın'da annesi Gönül'ü canlandıran Zeyno Günenç'in sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ileyeniden gündeme gelen Alp Eren Khamis'in son hali ilgi odağı oldu.

Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u şimdilerde mankenlere taş çıkarıyor! Dizideki annesi paylaştı görenin ağzı açık kaldı!

Annesini küçük yaşta trafik kazası sonrası kaybeden Beton Orçun Alp Eren Khamis'i hiç bir zaman yalnız bırakmayan Zeyno Günenç'in paylaşımına beğeni yağdı.

Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u şimdilerde mankenlere taş çıkarıyor! Dizideki annesi paylaştı görenin ağzı açık kaldı!

İşte Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis'in son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...

SON DAKİKA