Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’unu bir de şimdi görün! Alp Eren Khamis kocaman bir delikanlı oldu, mankenlere taş çıkardı!

Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ'un başrollerini paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinin Beton Orçun'u, kocaman bir delikanlı oldu. Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis, Çocuklar Duymasın'da annesi Gönül'ü canlandıran Zeyno Günenç'in sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile sık sık gündeme geliyor. Annesini küçük yaşta kaybeden Beton Orçun Alp Eren Khamis'in inanılmaz değişimi dikkat çekti. Mankenlere taş çıkaran Alp Eren Khamis 'yok artık' dedirtti. İşte Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis'in son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...