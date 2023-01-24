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Haberler Galeri Çocuklar Duymasın'ın Gönül'ü paylaştı görenin ağzı açık kaldı! Beton Orçun şimdilerde mankenlere taş çıkardı!
Giriş Tarihi: 24.01.2023 14:17 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 14:30

Çocuklar Duymasın'ın Gönül'ü paylaştı görenin ağzı açık kaldı! Beton Orçun şimdilerde mankenlere taş çıkardı!

Çocuklar Duymasın'ın sevilen çocuk karakteri 'Beton Orçun' Alp Eren Khamis şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu. Son dönemin başarılı çocuk oyuncularından olan Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis'i görenin ağzı açık kalıyor. Çocuklar Duymasın'da annesi Gönül'ü canlandıran Zeyno Günenç'in sosyal medya hesabından paylaştığı kare ile yeniden gündeme gelen Alp Eren Khamis'in son hali ilgi odağı oldu. Annesini küçük yaşta kaybeden Beton Orçun Alp Eren Khamis'i hiç bir zaman yalnız bırakmayan Zeyno Günenç'in paylaşımına beğeni yağdı. Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis'in değişimi dikkat çekti. İşte mankenlere taş çıkaran Alp Eren Khamis ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...

Çocuklar Duymasın’ın Gönül’ü paylaştı görenin ağzı açık kaldı! Beton Orçun şimdilerde mankenlere taş çıkardı!

Çocuklar Duymasın'ın sevilen çocuk karakteri 'Beton Orçun' Alp Eren Khamis şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu. Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis'in değişimi dikkat çekti. Mankenlere taş çıkaran Alp Eren Khamis 'yok artık' dedirtti.

Çocuklar Duymasın’ın Gönül’ü paylaştı görenin ağzı açık kaldı! Beton Orçun şimdilerde mankenlere taş çıkardı!

Son dönemin başarılı çocuk oyuncularından olan Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis şimdilerde 19 yaşında.

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Çocuklar Duymasın’ın Gönül’ü paylaştı görenin ağzı açık kaldı! Beton Orçun şimdilerde mankenlere taş çıkardı!

Çocuklar Duymasın'da annesi Gönül'ü canlandıran Zeyno Günenç'in sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ileyeniden gündeme gelen Alp Eren Khamis'in son hali ilgi odağı oldu.

Çocuklar Duymasın’ın Gönül’ü paylaştı görenin ağzı açık kaldı! Beton Orçun şimdilerde mankenlere taş çıkardı!

Annesini küçük yaşta trafik kazası sonrası kaybeden Beton Orçun Alp Eren Khamis'i hiç bir zaman yalnız bırakmayan Zeyno Günenç'in paylaşımına beğeni yağdı.

Çocuklar Duymasın’ın Gönül’ü paylaştı görenin ağzı açık kaldı! Beton Orçun şimdilerde mankenlere taş çıkardı!

İşte Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis'in son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...

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