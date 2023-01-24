Çocuklar Duymasın’ın Gönül’ü paylaştı görenin ağzı açık kaldı! Beton Orçun şimdilerde mankenlere taş çıkardı!

Çocuklar Duymasın'ın sevilen çocuk karakteri 'Beton Orçun' Alp Eren Khamis şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu. Son dönemin başarılı çocuk oyuncularından olan Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis'i görenin ağzı açık kalıyor. Çocuklar Duymasın'da annesi Gönül'ü canlandıran Zeyno Günenç'in sosyal medya hesabından paylaştığı kare ile yeniden gündeme gelen Alp Eren Khamis'in son hali ilgi odağı oldu. Annesini küçük yaşta kaybeden Beton Orçun Alp Eren Khamis'i hiç bir zaman yalnız bırakmayan Zeyno Günenç'in paylaşımına beğeni yağdı. Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis'in değişimi dikkat çekti. İşte mankenlere taş çıkaran Alp Eren Khamis ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...