Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan flaş mini etek açıklaması! Pınar Altuğ takipçisine verdiği yanıtla gündeme oturdu!

Ekranların en uzun soluklu dizisi olan "Çocuklar Duymasın"da yıllarca Meltem karakterini canlandıran oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkat çeken Altuğ, zaman zaman takipçileriyle girdiği polemiklerle magazin dünyasında adından söz ettiriyor. Olumsuz eleştirileri yanıtsız bırakmayan güzel oyuncu, son olarak Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Altuğ, sürekli mini etek ve elbise giymesiyle ilgili verdiği yanıtla yine olay yarattı.