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Haberler Galeri Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan flaş mini etek açıklaması! Pınar Altuğ takipçisine verdiği yanıtla gündeme oturdu!
Giriş Tarihi: 17.05.2021 17:18 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 17:20

'ın Meltem'i 'dan flaş açıklaması! takipçisine verdiği yanıtla gündeme oturdu!

Ekranların en uzun soluklu dizisi olan ""da yıllarca Meltem karakterini canlandıran oyuncu , sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkat çeken Altuğ, zaman zaman takipçileriyle girdiği polemiklerle magazin dünyasında adından söz ettiriyor. Olumsuz eleştirileri yanıtsız bırakmayan güzel oyuncu, son olarak Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Altuğ, sürekli ve elbise giymesiyle ilgili verdiği yanıtla yine olay yarattı.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan flaş mini etek açıklaması! Pınar Altuğ takipçisine verdiği yanıtla gündeme oturdu!

Ekranların en uzun soluklu dizisi olan ""da yıllarca Meltem karakterini canlandıran oyuncu , sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan flaş mini etek açıklaması! Pınar Altuğ takipçisine verdiği yanıtla gündeme oturdu!

Yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkat çeken Altuğ, zaman zaman takipçileriyle girdiği polemiklerle magazin dünyasında adından söz ettiriyor.

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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan flaş mini etek açıklaması! Pınar Altuğ takipçisine verdiği yanıtla gündeme oturdu!

dizisinde 'Meltem' karakteriyle hafızalara kazının , özel yaşamını sıklıkla takipçileriyle paylaşıyor.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan flaş mini etek açıklaması! Pınar Altuğ takipçisine verdiği yanıtla gündeme oturdu!

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu , Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan flaş mini etek açıklaması! Pınar Altuğ takipçisine verdiği yanıtla gündeme oturdu!

Altuğ, giyim tarzına ilişkin gelen soruya yanıt verdi.

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