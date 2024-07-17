Giriş Tarihi: 17.07.2024 07:08
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
07:13
"Çok da samimi olmayalım" Bergüzar Korel şezlong pozları ile sosyal medyayı salladı! Doğal güzelliği hayran bıraktı...
Sosyal medyada her zaman ilgi odağı olan güzel anne Bergüzar Korel tatil pozlarına yenilerini ekledi. Çocukları ve eşi ile Londra'da yaşayan işleri için İstanbul - Londra arası mekik dokuyan çift çocuklarının eğitimi için İngiltere'de yeni bir hayat kurmuştu. Tatil sezonunu açan Bergüzar Korel fazla kilolarından kurtulmanın rahatlığıyla bikinili paylaşımda bulunmuştu. Bergüzar Korel son olarak şezlong pozlarına "Tamam yazı seviyorum kabul ama yine de çok da samimi olmayalım" notunu düştü. Bergüzar Korel'in doğal güzelliği övgüleri topladı...