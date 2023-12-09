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Haberler Galeri Çok Gezenti Burak Akkul baba oldu! İşte junior gezenti Yekta bebek... "Tıpkı babası" yorumları yağdı!
Giriş Tarihi: 09.12.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 10:40

Çok Gezenti Burak Akkul baba oldu! İşte junior gezenti Yekta bebek... "Tıpkı babası" yorumları yağdı!

Çok Gezenti programıyla tanınan ünlü sunucu Burak Akkul ile eşi Seda Akkul'dan müjdeli haber geldi. Çok Gezenti sunucusu Burak Akkul baba oldu. Türkiye'de koronavirüse yakalanan ilk hastalardan biri olan ünlü sunucu Burak Akkul ölümden dönmüştü... Zor günleri geride bırakan çift adeta yeniden doğdu. İkinci hayatlarını bebekle taçlandırmaya karar veren çift oğulları Yekta'yı kucaklarına aldı. Hastane odasından minik oğlu ve eşi Seda Akkul ile paylaşımda bulunan Çok Gezenti Burak Akkul mutluluğunu dile getirdi. Daha doğmadan annesinin karnında ülke ülke dolaşan 'Junior Gezenti' minik Yekta tıpkı babası Burak Akkul'a benzetildi. İşte Burak Akkul ile Seda Akkul çiftinin bebekleri ile ilk pozları...

Çok Gezenti Burak Akkul baba oldu! İşte junior gezenti Yekta bebek... Tıpkı babası yorumları yağdı!

Çok Gezenti programının sevilen isimleri Burak Akkul ile Seda Akkul çiftinin bebekleri dünyaya geldi.

Çok Gezenti Burak Akkul baba oldu! İşte junior gezenti Yekta bebek... Tıpkı babası yorumları yağdı!

Türkiye'de Covid-19 olarak ismi açıklanan ilk ünlü olan Çok Gezenti programının sunucusu Burak Akkul çok uzun süre hastanede tedavi görmüş hatta "Burak Akkul öldü" diye yayılan haberlerle hayranlarını hüzne boğmuştu.

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Çok Gezenti Burak Akkul baba oldu! İşte junior gezenti Yekta bebek... Tıpkı babası yorumları yağdı!

O dönem büyük sıkıntılar çeken ve hastalıkla mücadele eden eşi hakkında çıkan ölüm haberlerine isyan eden Seda Akkul umudunu hiç yitirmemişti.

Çok Gezenti Burak Akkul baba oldu! İşte junior gezenti Yekta bebek... Tıpkı babası yorumları yağdı!

Ölümden dönen, koronayı yenen Burak Akkul adeta yeniden doğmuştu.

Çok Gezenti Burak Akkul baba oldu! İşte junior gezenti Yekta bebek... Tıpkı babası yorumları yağdı!

Çok Gezenti programına kaldığı yerden devam eden Burak Akkul ile eşi Seda Akkul'dan müjdeli haber gelmişti.

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