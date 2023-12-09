Çok Gezenti Burak Akkul baba oldu! İşte junior gezenti Yekta bebek... "Tıpkı babası" yorumları yağdı!

Çok Gezenti programıyla tanınan ünlü sunucu Burak Akkul ile eşi Seda Akkul'dan müjdeli haber geldi. Çok Gezenti sunucusu Burak Akkul baba oldu. Türkiye'de koronavirüse yakalanan ilk hastalardan biri olan ünlü sunucu Burak Akkul ölümden dönmüştü... Zor günleri geride bırakan çift adeta yeniden doğdu. İkinci hayatlarını bebekle taçlandırmaya karar veren çift oğulları Yekta'yı kucaklarına aldı. Hastane odasından minik oğlu ve eşi Seda Akkul ile paylaşımda bulunan Çok Gezenti Burak Akkul mutluluğunu dile getirdi. Daha doğmadan annesinin karnında ülke ülke dolaşan 'Junior Gezenti' minik Yekta tıpkı babası Burak Akkul'a benzetildi. İşte Burak Akkul ile Seda Akkul çiftinin bebekleri ile ilk pozları...