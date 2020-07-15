Coşkun Sabah'ın kızı Roza sosyal medyada ilgi odağı oldu! Roza Sabah'ın iddialı pozlarına beğeni yağdı...

Coşkun Sabah'ın Ceyda Okay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Roza Sabah sosyal medyayı salladı. Coşkun Sabah'ın daha önce yurt dışında iyi paralara okuduğunu belirttiği kızı Roza Sabah sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. Coşkun Sabah'ın açıklamalarının ardından merak edilen 23 yaşındaki kızı Roza Sabah düzgün fiziği ve güzelliğiyle beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcılarının markajına takılan Roza Sabah iddialı pozlarıyla adından sıkça söz ettireceğe benziyor. Şu sıralar tatilde olan Roza Sabah bikinili paylaşımlarda bulunmayı da ihmal etmedi. İşte Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah...
Giriş Tarihi: 15.07.2020
13:03
Güncelleme Tarihi: 15.07.2020
13:12
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