Coşkun Sabah'ın kızı Roza sosyal medyada ilgi odağı oldu! Roza Sabah'ın iddialı pozlarına beğeni yağdı...

Coşkun Sabah'ın Ceyda Okay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Roza Sabah sosyal medyayı salladı. Coşkun Sabah'ın daha önce yurt dışında iyi paralara okuduğunu belirttiği kızı Roza Sabah sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu.