Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Coşkun Sabah'ın kızı Roza sosyal medyada ilgi odağı oldu! Roza Sabah'ın iddialı pozlarına beğeni yağdı...

'ın kızı Roza sosyal medyada ilgi odağı oldu! 'ın iddialı pozlarına beğeni yağdı...

'ın Ceyda Okay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı sosyal medyayı salladı. Coşkun Sabah'ın daha önce yurt dışında iyi paralara okuduğunu belirttiği kızı Roza Sabah paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. Coşkun Sabah'ın açıklamalarının ardından merak edilen 23 yaşındaki kızı Roza Sabah düzgün fiziği ve güzelliğiyle beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcılarının markajına takılan Roza Sabah iddialı pozlarıyla adından sıkça söz ettireceğe benziyor. Şu sıralar tatilde olan Roza Sabah bikinili paylaşımlarda bulunmayı da ihmal etmedi. İşte Roza Sabah...

Giriş Tarihi: 15.07.2020 13:03 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 13:12
Coşkun Sabah'ın kızı Roza sosyal medyada ilgi odağı oldu! Roza Sabah'ın iddialı pozlarına beğeni yağdı...

'ın Ceyda Okay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı sosyal medyayı salladı. Coşkun Sabah'ın daha önce yurt dışında iyi paralara okuduğunu belirttiği kızı Roza Sabah paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu.

Coşkun Sabah'ın kızı Roza sosyal medyada ilgi odağı oldu! Roza Sabah'ın iddialı pozlarına beğeni yağdı...

'ın açıklamalarının ardından merak edilen 23 yaşındaki kızı düzgün fiziği ve güzelliğiyle beğeni topladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Coşkun Sabah'ın kızı Roza sosyal medyada ilgi odağı oldu! Roza Sabah'ın iddialı pozlarına beğeni yağdı...

kullanıcılarının markajına takılan iddialı pozlarıyla adından sıkça söz ettireceğe benziyor.

Coşkun Sabah'ın kızı Roza sosyal medyada ilgi odağı oldu! Roza Sabah'ın iddialı pozlarına beğeni yağdı...

Şu sıralar tatilde olan bikinili paylaşımlarda bulunmayı da ihmal etmedi. İşte 'ın kızı Roza Sabah...

Coşkun Sabah'ın kızı Roza sosyal medyada ilgi odağı oldu! Roza Sabah'ın iddialı pozlarına beğeni yağdı...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Coşkun Sabah'ın kızı Roza sosyal medyada ilgi odağı oldu! Roza Sabah'ın iddialı pozlarına beğeni yağdı...
Coşkun Sabah'ın kızı Roza sosyal medyada ilgi odağı oldu! Roza Sabah'ın iddialı pozlarına beğeni yağdı...
SON DAKİKA