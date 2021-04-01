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Haberler Galeri Coşkun Sabah'tan bikinili pozları ile konuşulan kızı Roza hakkında yeni çıkış! İşte "Kordan'da giyer ama Mardin'de giydirmem" diyen Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah...
Giriş Tarihi: 01.04.2021 09:17 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 09:19

'tan ile konuşulan kızı Roza hakkında yeni çıkış! İşte "'da giyer ama 'de giydirmem" diyen ...

'ın Ceyda Okay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı yeniden gündem oldu. Coşkun Sabah'ın daha önce yurt dışında iyi paralara okuduğunu belirttiği kızı Roza Sabah ile çok konuşulmuştu. ile arasını açan pozlar hakkında "Ben İzmirli değilim Diyarbakırlıyım, neden sapık adamlar tuvaletinde elinde cep telefonu benim kızımın resmine baksın..." demesi tartışma yaratmıştı.Coşkun Sabah'tan kızı Roza Sabah'ın giyimi ile ilgili yeni çıkışı yine tartışma yaratacak türden oldu... İşte Armağan Çağlayan'a konuk olan Sabah hakkında söyledikleri...

Coşkun Sabah'tan bikinili pozları ile konuşulan kızı Roza hakkında yeni çıkış! İşte Kordan'da giyer ama Mardin'de giydirmem diyen Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah...

'ın Ceyda Okay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı yeniden gündem oldu.

Coşkun Sabah'tan bikinili pozları ile konuşulan kızı Roza hakkında yeni çıkış! İşte Kordan'da giyer ama Mardin'de giydirmem diyen Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah...

'ın daha önce yurt dışında iyi paralara okuduğunu belirttiği kızı ile çok konuşulmuştu.

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Coşkun Sabah'tan bikinili pozları ile konuşulan kızı Roza hakkında yeni çıkış! İşte Kordan'da giyer ama Mardin'de giydirmem diyen Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah...

'ın kızı ile arasını açan pozlar hakkında "Ben İzmirli değilim Diyarbakırlıyım, neden sapık adamlar tuvaletinde elinde cep telefonu benim kızımın resmine baksın..." demesi tartışma yaratmıştı.

Coşkun Sabah'tan bikinili pozları ile konuşulan kızı Roza hakkında yeni çıkış! İşte Kordan'da giyer ama Mardin'de giydirmem diyen Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah...

'tan kızı 'ın giyimi ile ilgili yeni çıkışı yine tartışma yaratacak türden oldu...

Coşkun Sabah'tan bikinili pozları ile konuşulan kızı Roza hakkında yeni çıkış! İşte Kordan'da giyer ama Mardin'de giydirmem diyen Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah...

İşte Armağan Çağlayan'a konuk olan 'ın kızı hakkında söyledikleri...

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