Coşkun Sabah'tan bikinili pozları ile konuşulan kızı Roza hakkında yeni çıkış! İşte Kordan'da giyer ama Mardin'de giydirmem diyen Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah...

Coşkun Sabah'ın Ceyda Okay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Roza Sabah yeniden gündem oldu. Coşkun Sabah'ın daha önce yurt dışında iyi paralara okuduğunu belirttiği kızı Roza Sabah bikinili pozları ile çok konuşulmuştu. Coşkun Sabah'ın kızı ile arasını açan pozlar hakkında "Ben İzmirli değilim Diyarbakırlıyım, neden sapık adamlar tuvaletinde elinde cep telefonu benim kızımın resmine baksın..." demesi tartışma yaratmıştı.Coşkun Sabah'tan kızı Roza Sabah'ın giyimi ile ilgili yeni çıkışı yine tartışma yaratacak türden oldu... İşte Armağan Çağlayan'a konuk olan Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah hakkında söyledikleri...