Çukur’un Makbule’si Meral Çetinkaya’yı alışveriş yaparken görenler tanıyamadı! Çukur’un Makbule’si Meral Çetinkaya’yı görenler dönüp bir daha baktı!

Çukur'un Makbule'si Meral Çetinkaya, önceki gün Nişantaşı görüntülendi. AVM'nin içinde bulunan marketten mutfak alışverişi yapan usta oyuncu Meral Çetinkaya'nın aldıklarını pazar arabasına koyması dikkat çekti. Usta oyuncu Meral Çetinkaya'yı görenler tanıyamadı. Meral Çetinkaya'yı fark eden hayranları şaşkınlığını gizleyemedi. Usta oyuncu son olarak Çukur dizisinde Makbule karakterine hayat veriyor. Baykal'ın annesi ve Efsun'un babaannesi Makbule karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Meral Çetinkaya'yı görenler usta sanatçının yaşını merak etti. İşte Çukur'un Makbule'si Meral Çetinkaya ve diğer ünlü isimlerin yaşları…