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  • Çukur’un Makbule’si Meral Çetinkaya’yı alışveriş yaparken görenler tanıyamadı! Çukur’un Makbule’si Meral Çetinkaya’yı görenler dönüp bir daha baktı!

’un ’si ’yı alışveriş yaparken görenler tanıyamadı! Çukur’un Makbule’si Meral Çetinkaya’yı görenler dönüp bir daha baktı!

'un 'si , önceki gün Nişantaşı görüntülendi. AVM'nin içinde bulunan marketten mutfak alışverişi yapan usta oyuncu Meral Çetinkaya'nın aldıklarını pazar arabasına koyması dikkat çekti. Usta oyuncu Meral Çetinkaya'yı görenler tanıyamadı. Meral Çetinkaya'yı fark eden hayranları şaşkınlığını gizleyemedi. Usta oyuncu son olarak Çukur dizisinde Makbule karakterine hayat veriyor. Baykal'ın annesi ve Efsun'un babaannesi Makbule karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Meral Çetinkaya'yı görenler usta sanatçının yaşını merak etti. İşte Çukur'un Makbule'si Meral Çetinkaya ve diğer ünlü isimlerin yaşları…

Giriş Tarihi: 17.10.2019 16:33 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 16:47
Çukur’un Makbule’si Meral Çetinkaya’yı alışveriş yaparken görenler tanıyamadı! Çukur’un Makbule’si Meral Çetinkaya’yı görenler dönüp bir daha baktı!

'a bu sezon Baykal'ın annesi ve Efsun'un babaannesi karakteri de katıldı. Makbule karakterini ise canlandırıyor. Usta sanatçı Meral Çetinkaya, 1989-2002 yılları arasında yayınlanan Türkiye'deki en uzun dizilerinden Bizimkiler'deki Ayla hanım rolü ile gönüllere taht kurmuştu. Meral Çetinkaya, İstanbullu Gelin dizisinde Ülfet karakterine hayat vermişti. Meral Çetinkaya'yı alışveriş yaparken gören hayranları tanıyamadı. Meral Çetinkaya'nın hayranları usta sanatçının yaşını merak ediyorlar. İşte Meral Çetinkaya ve diğer ünlü isimlerin yaşları…

Çukur’un Makbule’si Meral Çetinkaya’yı alışveriş yaparken görenler tanıyamadı! Çukur’un Makbule’si Meral Çetinkaya’yı görenler dönüp bir daha baktı!

YONCA EVCİMİK

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Çukur’un Makbule’si Meral Çetinkaya’yı alışveriş yaparken görenler tanıyamadı! Çukur’un Makbule’si Meral Çetinkaya’yı görenler dönüp bir daha baktı!

YONCA EVCİMİK

16 EYLÜL 1963

Çukur’un Makbule’si Meral Çetinkaya’yı alışveriş yaparken görenler tanıyamadı! Çukur’un Makbule’si Meral Çetinkaya’yı görenler dönüp bir daha baktı!

FATMA GİRİK

Çukur’un Makbule’si Meral Çetinkaya’yı alışveriş yaparken görenler tanıyamadı! Çukur’un Makbule’si Meral Çetinkaya’yı görenler dönüp bir daha baktı!

FATMA GİRİK

12 ARALIK 1942

Çukur’un Makbule’si Meral Çetinkaya’yı alışveriş yaparken görenler tanıyamadı! Çukur’un Makbule’si Meral Çetinkaya’yı görenler dönüp bir daha baktı!

ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU

Çukur’un Makbule’si Meral Çetinkaya’yı alışveriş yaparken görenler tanıyamadı! Çukur’un Makbule’si Meral Çetinkaya’yı görenler dönüp bir daha baktı!

ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU

19 EYLÜL 1954

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