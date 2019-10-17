Çukur’un Makbule’si Meral Çetinkaya’yı alışveriş yaparken görenler tanıyamadı! Çukur’un Makbule’si Meral Çetinkaya’yı görenler dönüp bir daha baktı!

Çukur'a bu sezon Baykal'ın annesi ve Efsun'un babaannesi Makbule karakteri de katıldı. Makbule karakterini ise Meral Çetinkaya canlandırıyor. Usta sanatçı Meral Çetinkaya, 1989-2002 yılları arasında yayınlanan Türkiye'deki en uzun dizilerinden Bizimkiler'deki Ayla hanım rolü ile gönüllere taht kurmuştu. Meral Çetinkaya, İstanbullu Gelin dizisinde Ülfet karakterine hayat vermişti. Meral Çetinkaya'yı alışveriş yaparken gören hayranları tanıyamadı. Meral Çetinkaya'nın hayranları usta sanatçının yaşını merak ediyorlar. İşte Meral Çetinkaya ve diğer ünlü isimlerin yaşları…