Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli gözlerine inanamadı! Aras Bulut İynemli ve kendisine ikizi kadar benzeyen hayranı şaşırttı!

Son dönemde Çukur'un Yamaç'ı olarak izlediğimiz yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli'nin bu sefer benzeri çok konuşuldu. Sosyal medyada her yaptığı her söylediği olay olan ünlü oyuncunun ünü ülke sınırlarını aştı. Son zamanların çok konuşulan dizisi Çukur da Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli adeta kariyerinin zirvesinde. Başarılı oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin kendine neredeyse ikizi kadar benzeyen hayranı ile çektirdiği fotoğraf olay oldu. Aras Bulut İynemli'nin fanatik hayranları tarafından her ne kadar "ona kimse benzeyemez" yorumları yapılsa da birçok kişi aşırı derecede benzer buldu. İşte Aras Bulut İynemli ile benzer hayranı ve sizin için derlediğimiz birbirine çok benzeyen ünlü isimler...