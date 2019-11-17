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  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli gözlerine inanamadı! Aras Bulut İynemli ve kendisine ikizi kadar benzeyen hayranı şaşırttı!

'un Yamaç'ı gözlerine inanamadı! Aras Bulut İynemli ve kendisine ikizi kadar benzeyen hayranı şaşırttı!

Son dönemde 'un Yamaç'ı olarak izlediğimiz yakışıklı oyuncu 'nin bu sefer benzeri çok konuşuldu. Sosyal medyada her yaptığı her söylediği olay olan ünlü oyuncunun ünü ülke sınırlarını aştı. Son zamanların çok konuşulan dizisi Çukur da Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli adeta kariyerinin zirvesinde. Başarılı oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Aras Bulut İynemli'nin kendine neredeyse ikizi kadar benzeyen hayranı ile çektirdiği fotoğraf olay oldu. Aras Bulut İynemli'nin fanatik hayranları tarafından her ne kadar "ona kimse benzeyemez" yorumları yapılsa da birçok kişi aşırı derecede benzer buldu. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 17.11.2019 17:08 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 17:18
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli gözlerine inanamadı! Aras Bulut İynemli ve kendisine ikizi kadar benzeyen hayranı şaşırttı!

Son dönemde 'un Yamaç'ı olarak izlediğimiz yakışıklı oyuncu 'nin bu sefer benzeri çok konuşuldu. Sosyal medyada her yaptığı her söylediği olay olan ünlü oyuncunun ünü ülke sınırlarını aştı. Son zamanların çok konuşulan dizisi Çukur da Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli adeta kariyerinin zirvesinde. Başarılı oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Aras Bulut İynemli'nin kendine neredeyse ikizi kadar benzeyen hayranı ile çektirdiği fotoğraf olay oldu. Aras Bulut İynemli'nin fanatik hayranları tarafından her ne kadar "ona kimse benzeyemez" yorumları yapılsa da birçok kişi aşırı derecede benzer buldu. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli gözlerine inanamadı! Aras Bulut İynemli ve kendisine ikizi kadar benzeyen hayranı şaşırttı!

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli gözlerine inanamadı! Aras Bulut İynemli ve kendisine ikizi kadar benzeyen hayranı şaşırttı!

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli gözlerine inanamadı! Aras Bulut İynemli ve kendisine ikizi kadar benzeyen hayranı şaşırttı!

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli gözlerine inanamadı! Aras Bulut İynemli ve kendisine ikizi kadar benzeyen hayranı şaşırttı!

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli gözlerine inanamadı! Aras Bulut İynemli ve kendisine ikizi kadar benzeyen hayranı şaşırttı!

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli gözlerine inanamadı! Aras Bulut İynemli ve kendisine ikizi kadar benzeyen hayranı şaşırttı!

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