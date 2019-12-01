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  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer Aras Bulut İynemli oyuncu abisi Orçun İynemli ile aynı dizideymiş...

'un Yamaç'ı hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer Aras Bulut İynemli oyuncu abisi ile aynı dizideymiş...

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile görüntülenen yakışıklı oyuncu son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden. İlk olarak dizisi ile tanıdığımız Aras Bulut İynemli şu sıralar beğeni ile izlenen dizisinde Yamaç karakterine hayat veriyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizinin başarısında büyük katkısı olan genç oyuncu Aras Bulut İynemli her şeyi ile merak edilen ünlü isimler arasında. Yaşı, boyu, kilosu, sevglisi derken Aras Bulut İynemli tüm hayatı ile karşımıza çıkıyor. Peki 'nin ailesi hakkında neler biliyoruz? Abisinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu daha önce duymamış olanlar Aras Bulut İynemli ve abisi ile benzerliklerini görünce çok şaşırıyor... Birçok ünlünün aslında akraba olduğunu bir çoğumuz bilmeyiz. İşte bunlardan ikisi de Aras Bulut İynemli ve Tiyatrocu abisi Orçun İynemli. İşte daha önce aynı dizide yer aldıkları ortaya çıkan Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 01.12.2019 17:19 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019 17:22
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer Aras Bulut İynemli oyuncu abisi Orçun İynemli ile aynı dizideymiş...

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile görüntülenen yakışıklı oyuncu son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden. İlk olarak dizisi ile tanıdığımız Aras Bulut İynemli şu sıralar beğeni ile izlenen dizisinde Yamaç karakterine hayat veriyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizinin başarısında büyük katkısı olan genç oyuncu Aras Bulut İynemli her şeyi ile merak edilen ünlü isimler arasında. Yaşı, boyu, kilosu, sevglisi derken Aras Bulut İynemli tüm hayatı ile karşımıza çıkıyor. Peki 'nin ailesi hakkında neler biliyoruz? Abisinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu daha önce duymamış olanlar Aras Bulut İynemli ve abisi ile benzerliklerini görünce çok şaşırıyor... Birçok ünlünün aslında akraba olduğunu bir çoğumuz bilmeyiz. İşte bunlardan ikisi de Aras Bulut İynemli ve Tiyatrocu abisi Orçun İynemli. İşte daha önce aynı dizide yer aldıkları ortaya çıkan Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli ve sizin için derlediğimiz ...

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer Aras Bulut İynemli oyuncu abisi Orçun İynemli ile aynı dizideymiş...
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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer Aras Bulut İynemli oyuncu abisi Orçun İynemli ile aynı dizideymiş...
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer Aras Bulut İynemli oyuncu abisi Orçun İynemli ile aynı dizideymiş...
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer Aras Bulut İynemli oyuncu abisi Orçun İynemli ile aynı dizideymiş...
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer Aras Bulut İynemli oyuncu abisi Orçun İynemli ile aynı dizideymiş...
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer Aras Bulut İynemli oyuncu abisi Orçun İynemli ile aynı dizideymiş...
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