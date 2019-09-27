Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile güzel oyuncu Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyan inanamadı!

'un Yamaç'ı ile güzel oyuncu arasındaki ilişkiyi duyan inanamadı!

Son dönemin sevilen dizilerinden 'daki oyunculuğu ile şöhreti ülke sınırlarını aşan 'nin attığı her adım olay oluyor. İlk olarak Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi ile tanıdığımız Aras Bulut İynemli şu sıralar Çukur dizisinde Yamaç karakteri ile izliyoruz. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizinin başarısında büyük katkısı olan genç oyuncu Aras Bulut İynemli her şeyi ile merak edilen ünlü isimler arasında. Geçtiğimiz günlerde kendi gibi oyuncu sevgilisi Kubilay Aka ile olaylı bir şekilde ayrılan de sosyal medyada en çok konuşulan merak ünlülerden. Aras Bulut İynemli ile güzel oyuncu Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyanlar inanamadı. Peki bu iki ünlü genç oyuncunun nasıl bir bağlantısı var dersiniz. Birçok ünlünün aslında akraba olduğunu bir çoğumuz bilmeyiz. İşte bunlardan ikisi de . Bakın şöhret basamaklarını birer ikişer tırmanan iki genç oyuncu ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 27.09.2019 17:14 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 17:27
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile güzel oyuncu Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyan inanamadı!

Son dönemin sevilen dizilerinden 'daki oyunculuğu ile şöhreti ülke sınırlarını aşan 'nin attığı her adım olay oluyor. İlk olarak Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi ile tanıdığımız Aras Bulut İynemli şu sıralar Çukur dizisinde Yamaç karakteri ile izliyoruz. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizinin başarısında büyük katkısı olan genç oyuncu Aras Bulut İynemli her şeyi ile merak edilen ünlü isimler arasında. Geçtiğimiz günlerde kendi gibi oyuncu sevgilisi Kubilay Aka ile olaylı bir şekilde ayrılan de sosyal medyada en çok konuşulan merak ünlülerden. Aras Bulut İynemli ile güzel oyuncu Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyanlar inanamadı. Peki bu iki ünlü genç oyuncunun nasıl bir bağlantısı var dersiniz. Birçok ünlünün aslında akraba olduğunu bir çoğumuz bilmeyiz. İşte bunlardan ikisi de . Bakın şöhret basamaklarını birer ikişer tırmanan iki genç oyuncu ve sizin için derlediğimiz ...

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile güzel oyuncu Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyan inanamadı!

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile güzel oyuncu Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyan inanamadı!

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile güzel oyuncu Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyan inanamadı!

Feri Cansel - Zümrüt Cansel

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile güzel oyuncu Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyan inanamadı!

Genç oyuncu Çağkan Çulha da 70'li yıllara damga vuran ve 1990'da kansere yenilen Mine Mutlu'nun işadamı Ünal Çulha'dan olan oğlu. Mutlu'nun kızı, Çağkan'ın kardeşi Büşra Çulha da oyunculuk yapıyor.

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile güzel oyuncu Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyan inanamadı!

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile güzel oyuncu Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyan inanamadı!

Şener Şen - İnci Şen

BİZE ULAŞIN