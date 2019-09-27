Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile güzel oyuncu Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyan inanamadı!

Son dönemin sevilen dizilerinden Çukur'daki oyunculuğu ile şöhreti ülke sınırlarını aşan Aras Bulut İynemli'nin attığı her adım olay oluyor. İlk olarak Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi ile tanıdığımız Aras Bulut İynemli şu sıralar Çukur dizisinde Yamaç karakteri ile izliyoruz. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizinin başarısında büyük katkısı olan genç oyuncu Aras Bulut İynemli her şeyi ile merak edilen ünlü isimler arasında. Geçtiğimiz günlerde kendi gibi oyuncu sevgilisi Kubilay Aka ile olaylı bir şekilde ayrılan Miray Daner de sosyal medyada en çok konuşulan merak ünlülerden. Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile güzel oyuncu Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyanlar inanamadı. Peki bu iki ünlü genç oyuncunun nasıl bir bağlantısı var dersiniz. Birçok ünlünün aslında akraba olduğunu bir çoğumuz bilmeyiz. İşte bunlardan ikisi de Aras Bulut İynemli ve Miray Daner. Bakın şöhret basamaklarını birer ikişer tırmanan iki genç oyuncu Aras Bulut İynemli ve Miray Daner arasındaki akrabalık bağı ve sizin için derlediğimiz akraba olan ünlüler...