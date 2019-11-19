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  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli şok oldu! Aras Bulut İynemli gazetecilere yakalanınca ne yapacağını bilemedi!

şok oldu! Aras Bulut İynemli gazetecilere yakalanınca ne yapacağını bilemedi!

son dönemin en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden. Her attığı adım adeta olay olan yakışıklı oyuncu 'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli son görüntüsüyle çok konuşuldu. Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin ünü ülke sınırlarını aştı, özellikle genç hayranları tarafından sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuluyor. Son zamanların çok konuşulan dizisi Çukur'da Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli adeta kariyerinin zirvesinde. Başarılı oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin fanatik hayranları sevgilisini de oldukça merak ediyor. Geçtğimiz akşam Aras Bulut İynemli sevgilisi ile restoran çıkışı gazeteleri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi Bige Önal'da kendisi gibi oyuncu. Aras Bulut İynemli'nin oynadığı tatile girince çiftin evlilik yolunda ilk adımı atacağı ve nişanlanacağı konuşuluyor. İşte Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi Bige Önal ve sizin için derlediğimiz diğer ..

Giriş Tarihi: 19.11.2019 08:49 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 09:23
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli şok oldu! Aras Bulut İynemli gazetecilere yakalanınca ne yapacağını bilemedi!

son dönemin en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden. Her attığı adım adeta olay olan yakışıklı oyuncu 'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli son görüntüsüyle çok konuşuldu. Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin ünü ülke sınırlarını aştı, özellikle genç hayranları tarafından sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuluyor. Son zamanların çok konuşulan dizisi Çukur'da Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli adeta kariyerinin zirvesinde. Başarılı oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin fanatik hayranları sevgilisini de oldukça merak ediyor. Geçtğimiz akşam Aras Bulut İynemli sevgilisi ile restoran çıkışı gazeteleri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi Bige Önal'da kendisi gibi oyuncu. Aras Bulut İynemli'nin oynadığı tatile girince çiftin evlilik yolunda ilk adımı atacağı ve nişanlanacağı konuşuluyor. İşte Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi Bige Önal ve sizin için derlediğimiz diğer ..

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli şok oldu! Aras Bulut İynemli gazetecilere yakalanınca ne yapacağını bilemedi!

ERCAN - NAZAN KESAL

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli şok oldu! Aras Bulut İynemli gazetecilere yakalanınca ne yapacağını bilemedi!
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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli şok oldu! Aras Bulut İynemli gazetecilere yakalanınca ne yapacağını bilemedi!
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli şok oldu! Aras Bulut İynemli gazetecilere yakalanınca ne yapacağını bilemedi!

HAYFA SAFİ TULUN

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli şok oldu! Aras Bulut İynemli gazetecilere yakalanınca ne yapacağını bilemedi!
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli şok oldu! Aras Bulut İynemli gazetecilere yakalanınca ne yapacağını bilemedi!
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