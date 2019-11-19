Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli şok oldu! Aras Bulut İynemli gazetecilere yakalanınca ne yapacağını bilemedi!

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli son dönemin en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden. Her attığı adım adeta olay olan yakışıklı oyuncu Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli son görüntüsüyle çok konuşuldu. Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin ünü ülke sınırlarını aştı, özellikle genç hayranları tarafından sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuluyor. Son zamanların çok konuşulan dizisi Çukur'da Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli adeta kariyerinin zirvesinde. Başarılı oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin fanatik hayranları sevgilisini de oldukça merak ediyor. Geçtğimiz akşam Aras Bulut İynemli sevgilisi Bige Önal ile restoran çıkışı gazeteleri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi Bige Önal'da kendisi gibi oyuncu. Aras Bulut İynemli'nin oynadığı Çukur dizisi tatile girince çiftin evlilik yolunda ilk adımı atacağı ve nişanlanacağı konuşuluyor. İşte Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi Bige Önal ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri..