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  • Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli’nin gerçek mesleğini duyanlar inanamıyor! Kimse bilmiyor o aslında…

Çukur’un ’ı ’nin gerçek mesleğini duyanlar inanamıyor! Kimse bilmiyor o aslında…

Çukur dizisinin Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli, hayat verdiği karakteri ile büyük bir beğeni alıyor. Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden olan 'nin hayatı da merak konusu. Yakışıklı Oyuncu, 1990 yılında İstanbul'da doğdu. İlk televizyon projesi hala yayınlanmakta olan Arka Sokaklar dizisi oldu. Ama herkes onu Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı Mete karakteri ile tanıdı. Ardından Muhteşem Yüzyıl, İçerde gibi dizilerinde başarısını sürdüren genç oyuncu, Çukur dizisi ile kariyerinin zirvesini gördü. İlk kez 2017 yılında Yamaç olarak ekrana gelen İynemli, performansı ile göz dolduruyor. Ayrıca genç oyuncu son günlerde rol aldığı 7. Koğuştaki Mucize dizisi ile de adından söz ettiriyor. Aslen İstanbullu olan oyuncunun Yeşim adında ablası ve kendisi gibi oyuncu olan Orçun adında abisi bulunmaktadır. Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden mezunu olan başarılı oyuncu üniversite de oyunculuktan çok uzak bir mesleği seçti. İşte Aras Bulut İynemli'nin ve diğer ünlü isimlerin diğer meslekleri…


Giriş Tarihi: 21.01.2020 18:59 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 19:24
Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli’nin gerçek mesleğini duyanlar inanamıyor! Kimse bilmiyor o aslında…
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Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli’nin gerçek mesleğini duyanlar inanamıyor! Kimse bilmiyor o aslında…

SAVAŞ ÖZDEMİR

Yaptığı bestelerle dikkat çeken Savaş Özdemir, albümündeki üç şarkıyı da kendisi yazdı.

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Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli’nin gerçek mesleğini duyanlar inanamıyor! Kimse bilmiyor o aslında…

EMİR BENDERLİOĞLU

Emir Benderlioğlu; yaptığı yağlı boya ve kara kalem tablolarla usta ressamlara taş çıkarıyor.

Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli’nin gerçek mesleğini duyanlar inanamıyor! Kimse bilmiyor o aslında…

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Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli’nin gerçek mesleğini duyanlar inanamıyor! Kimse bilmiyor o aslında…

BARIŞ ARDUÇ

Barış Arduç oyunculuk öncesi cankurtaran olduğunu söyleyip, 1000'den fazla insanın hayatını kurtardığını dile getirdi.

Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli’nin gerçek mesleğini duyanlar inanamıyor! Kimse bilmiyor o aslında…

ERCAN KESAL

Oyuncu Ercan Kesal'in gerçek mesleği bakın neymiş.

Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli’nin gerçek mesleğini duyanlar inanamıyor! Kimse bilmiyor o aslında…

Ercan Kesal'ın asıl mesleği doktorluk.

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