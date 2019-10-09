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  • Çukur'un Yamaç'ının düşmanı Yücel'i oynayan Tansu Biçer bakın hangi ünlü oyuncunun sevgilisi!

'un Yamaç'ının düşmanı Yücel'i oynayan bakın hangi ünlü oyuncunun sevgilisi!

Son dönemin dikkat çeken dizilerinden olan tüm karakterleriyle sosyal medyanın ilgi odağı. Çukur'da Yamaç karakterine hayar veren başrol oyuncularından 'nin yanı sıra birçok genç oyuncunun da yer aldığı dizi usta oyuncu kadrosu ile de başarısına başarı katıyor. olan kötü karakter Yücel'i oynayan de bunlardan biri. Tansu Biçer başarılı oyunculuğu ile son dönemde adında sıkça söz ettiriyor. Özel hayatını gözler önünde yaşamaktan kaçınan oyuncunun sevgilisi de oldukça ünlü bir oyuncu. Duyanların çok şaşırdığı bu oyuncu dizisinden de set arkadaşı. İşte Tansu Biçer'in sevgilisi ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 09.10.2019 12:35 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 12:41
Çukur'un Yamaç'ının düşmanı Yücel'i oynayan Tansu Biçer bakın hangi ünlü oyuncunun sevgilisi!

Son dönemin dikkat çeken dizilerinden olan tüm karakterleriyle sosyal medyanın ilgi odağı. Çukur'da Yamaç karakterine hayar veren başrol oyuncularından 'nin yanı sıra birçok genç oyuncunun da yer aldığı dizi usta oyuncu kadrosu ile de başarısına başarı katıyor. olan kötü karakter Yücel'i oynayan de bunlardan biri. Tansu Biçer başarılı oyunculuğu ile son dönemde adında sıkça söz ettiriyor. Özel hayatını gözler önünde yaşamaktan kaçınan oyuncunun sevgilisi de oldukça ünlü bir oyuncu. Duyanların çok şaşırdığı bu oyuncu dizisinden de set arkadaşı. İşte Tansu Biçer'in sevgilisi ve sizin için derlediğimiz ...

Çukur'un Yamaç'ının düşmanı Yücel'i oynayan Tansu Biçer bakın hangi ünlü oyuncunun sevgilisi!

ERCAN - NAZAN KESAL

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Çukur'un Yamaç'ının düşmanı Yücel'i oynayan Tansu Biçer bakın hangi ünlü oyuncunun sevgilisi!
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Çukur'un Yamaç'ının düşmanı Yücel'i oynayan Tansu Biçer bakın hangi ünlü oyuncunun sevgilisi!
Çukur'un Yamaç'ının düşmanı Yücel'i oynayan Tansu Biçer bakın hangi ünlü oyuncunun sevgilisi!

HAYFA SAFİ TULUN

Çukur'un Yamaç'ının düşmanı Yücel'i oynayan Tansu Biçer bakın hangi ünlü oyuncunun sevgilisi!
Çukur'un Yamaç'ının düşmanı Yücel'i oynayan Tansu Biçer bakın hangi ünlü oyuncunun sevgilisi!
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