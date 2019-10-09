Çukur'un Yamaç'ının düşmanı Yücel'i oynayan Tansu Biçer bakın hangi ünlü oyuncunun sevgilisi!

Son dönemin dikkat çeken dizilerinden olan Çukur tüm karakterleriyle sosyal medyanın ilgi odağı. Çukur'da Yamaç karakterine hayar veren başrol oyuncularından Aras Bulut İynemli'nin yanı sıra birçok genç oyuncunun da yer aldığı dizi usta oyuncu kadrosu ile de başarısına başarı katıyor. Çukur'da Yamaç'ın baş düşmanı olan kötü karakter Yücel'i oynayan Tansu Biçer de bunlardan biri. Tansu Biçer başarılı oyunculuğu ile son dönemde adında sıkça söz ettiriyor. Özel hayatını gözler önünde yaşamaktan kaçınan oyuncunun sevgilisi de oldukça ünlü bir oyuncu. Duyanların çok şaşırdığı bu oyuncu Tansu Biçer'in Ufak Tefek Cinayetler dizisinden de set arkadaşı. İşte Çukur'un Yücel'i Tansu Biçer'in sevgilisi ünlü oyuncu ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri... Son dönemin dikkat çeken dizilerinden olan Çukur tüm karakterleriyle sosyal medyanın ilgi odağı. Çukur'da Yamaç karakterine hayar veren başrol oyuncularından Aras Bulut İynemli'nin yanı sıra birçok genç oyuncunun da yer aldığı dizi usta oyuncu kadrosu ile de başarısına başarı katıyor. Çukur'da Yamaç'ın baş düşmanı olan kötü karakter Yücel'i oynayan Tansu Biçer de bunlardan biri. Tansu Biçer başarılı oyunculuğu ile son dönemde adında sıkça söz ettiriyor. Özel hayatını gözler önünde yaşamaktan kaçınan oyuncunun sevgilisi de oldukça ünlü bir oyuncu. Duyanların çok şaşırdığı bu oyuncu Tansu Biçer'in Ufak Tefek Cinayetler dizisinden de set arkadaşı. İşte Çukur'un Yücel'i Tansu Biçer'in sevgilisi ünlü oyuncu ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri... ERCAN - NAZAN KESAL HAYFA SAFİ TULUN