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Haberler Galeri Çukur’un yıldızı Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'dan oğulları Marsel ile ilk poz… Sosyal medyayı salladılar

’un yıldızı ve 'dan oğulları ile ilk poz… Sosyal medyayı salladılar

ile parmakla gösterilen bir evliliği olan güzel oyuncu , geçtiğimiz günlerde bebeği 'i kucağına almıştı. Güzel oyuncu hesabından hayranları için sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Cansu Tosun'un karnı burnunda verdiği pozları sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Sosyal medya hesabından hamileliğinin son günlerini paylaşan güzel oyuncu her paylaşımıyla sosyal medya gündemine damga vurmuştu. Çiçeği burnunda anne-baba oğulları ile birlikte doğum fotoğrafçısı Ceren Selçuk'a poz verdi. Cansu Tosun, fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Ünlü çiftin paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İşte Cansu, Erkan çiftinin bebekleri Marsel bebek…

Giriş Tarihi: 25.07.2020 14:31 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 14:36
Çukur’un yıldızı Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'dan oğulları Marsel ile ilk poz… Sosyal medyayı salladılar

ile parmakla gösterilen bir evliliği olan güzel oyuncu , geçtiğimiz günlerde bebeği 'i kucağına almıştı. Güzel oyuncu hesabından hayranları için sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Cansu Tosun'un karnı burnunda verdiği pozları sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Sosyal medya hesabından hamileliğinin son günlerini paylaşan güzel oyuncu her paylaşımıyla sosyal medya gündemine damga vurmuştu. Çiçeği burnunda anne-baba oğulları ile birlikte doğum fotoğrafçısı Ceren Selçuk'a poz verdi. Cansu Tosun, fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Ünlü çiftin paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İşte Cansu, Erkan çiftinin bebekleri Marsel bebek…

Çukur’un yıldızı Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'dan oğulları Marsel ile ilk poz… Sosyal medyayı salladılar

Oyuncu , 2018 yılında meslektaşı ile nikah masasına oturmuştu.

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Çukur’un yıldızı Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'dan oğulları Marsel ile ilk poz… Sosyal medyayı salladılar

Çiftin ilk bebekleri , geçtiğimiz hafta dünyaya geldi.

Çukur’un yıldızı Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'dan oğulları Marsel ile ilk poz… Sosyal medyayı salladılar

Çiçeği burnunda anne-baba oğulları ile birlikte doğum fotoğrafçısı Ceren Selçuk'a poz verdi.

Çukur’un yıldızı Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'dan oğulları Marsel ile ilk poz… Sosyal medyayı salladılar

, fotoğrafları hesabında takipçileri ile paylaştı.

Çukur’un yıldızı Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'dan oğulları Marsel ile ilk poz… Sosyal medyayı salladılar

, duygularını "Duygularımı anlatabilecek kadar kalemim kuvvetli değil ama en azından teşekkür edebilirim.

Çukur’un yıldızı Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'dan oğulları Marsel ile ilk poz… Sosyal medyayı salladılar

Başta bilgisi ve sevgisiyle her şeyi gözümüz kapalı emanet ettiğimiz doktorumuz Yusuf Olgaç'a bizi 7/24 yalnız bırakmayan ve sürece hazırlayan ebe Hayriye'ye, sporla beni bile doğurtabilecek olan Özlem İncesu Güveli'ye, bizimle yakından ilgilenen tüm hastane personeline teşekkürlerimi sunarım Allah'a şükür!

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