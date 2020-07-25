Çukur’un yıldızı Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'dan oğulları Marsel ile ilk poz… Sosyal medyayı salladılar

Başta bilgisi ve sevgisiyle her şeyi gözümüz kapalı emanet ettiğimiz doktorumuz Yusuf Olgaç'a bizi 7/24 yalnız bırakmayan ve sürece hazırlayan ebe Hayriye'ye, sporla beni bile doğurtabilecek olan Özlem İncesu Güveli'ye, bizimle yakından ilgilenen tüm hastane personeline teşekkürlerimi sunarım Allah'a şükür!