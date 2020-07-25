Çukur’un yıldızı Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'dan oğulları Marsel ile ilk poz… Sosyal medyayı salladılar

Erkan Kolçak Köstendil ile parmakla gösterilen bir evliliği olan güzel oyuncu Cansu Tosun, geçtiğimiz günlerde bebeği Marsel'i kucağına almıştı. Güzel oyuncu sosyal medya hesabından hayranları için sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Cansu Tosun'un karnı burnunda verdiği pozları sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Sosyal medya hesabından hamileliğinin son günlerini paylaşan güzel oyuncu her paylaşımıyla sosyal medya gündemine damga vurmuştu. Çiçeği burnunda anne-baba oğulları ile birlikte doğum fotoğrafçısı Ceren Selçuk'a poz verdi. Cansu Tosun, fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Ünlü çiftin paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İşte Cansu, Erkan çiftinin bebekleri Marsel bebek…