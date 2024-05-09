Cüretkar pozların kadını Serpil Çakmaklı adeta filmlerini yeniden canlandırıyor! İşte 61’lik güzel Serpil Çakmaklı...

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Serpil Çakmaklı için zaman adeta durmuş. Devlet Kuşu, Yılanların Öcü, Yaktı Beni, Yaşamak Bu Değil, İtirazım Var gibi sayısız pek çok Yeşilçam filminde rol alan Serpil Çakmaklı'nın son hali sosyal medyayı salladı.