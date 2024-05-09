Giriş Tarihi: 09.05.2024 07:20
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
07:23
Cüretkar pozların kadını Serpil Çakmaklı adeta filmlerini yeniden canlandırıyor! İşte 61'lik güzel Serpil Çakmaklı...
Yeşilçam'ın en güzel, en cüretkar isimlerinden Serpil Çakmaklı yıllara meydan okuyor. Yakın zamanda 62 yaşına basacak olan Serpil Çakmaklı fit hali ve güzelliğiyle yaşıtlarını hatta genç kızları bile kıskandırıyor. Yalçın Dümer ile yaşadığı büyük aşkla hafızalara kazınan Serpil Çakmaklı Yeşilçam'da bir çok ünlü isimler başrol olma fırsatını yakalamıştı. Güzelliği dillere destan olan Serpil Çakmaklı şimdilerde hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşuyor. Serpil Çakmaklı'nın cesur pozları eski filmlerini aratmıyor. İşte "Kim der ki 61 yaşında" yorumları yağan Serpil Çakmaklı'nın son hali ve cüretkar pozları...