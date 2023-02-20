Giriş Tarihi: 20.02.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 13:58

CZN Burak'tan yürek yakan Taha Duymaz paylaşımı: Keşke görseydin kardeşim...

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü saat 04:17'de meydana gelen 7.7'lik deprem, büyük yıkıma neden oldu. Ardından 7.6'lık bir büyük deprem daha gerçekleşti. Bu sarsıcı depremler on binlerce can aldı. Türkiye asrın felaketinde tek yürek olurken, 'CZN Burak' olarak tanınan şef Burak Özdemir de ilk günden soluğu bölgede aldı. Taha Duymaz'a ulaşmak için canla başla çalışan isimlerden biri olan CZN Burak, Duymaz'ın vefatının ardından acı dolu bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından Taha Duymaz'ın eski bir videosunu paylaşan CZN Burak, "Herkesin seni ne kadar çok sevdiğini keşke görseydin kardeşim..." sözleriyle yürekleri sızlattı.