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Haberler Galeri CZN Burak'tan yürek yakan Taha Duymaz paylaşımı: Keşke görseydin kardeşim...
Giriş Tarihi: 20.02.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 13:58

CZN Burak'tan yürek yakan Taha Duymaz paylaşımı: Keşke görseydin kardeşim...

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü saat 04:17'de meydana gelen 7.7'lik deprem, büyük yıkıma neden oldu. Ardından 7.6'lık bir büyük deprem daha gerçekleşti. Bu sarsıcı depremler on binlerce can aldı. Türkiye asrın felaketinde tek yürek olurken, 'CZN Burak' olarak tanınan şef Burak Özdemir de ilk günden soluğu bölgede aldı. Taha Duymaz'a ulaşmak için canla başla çalışan isimlerden biri olan CZN Burak, Duymaz'ın vefatının ardından acı dolu bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından Taha Duymaz'ın eski bir videosunu paylaşan CZN Burak, "Herkesin seni ne kadar çok sevdiğini keşke görseydin kardeşim..." sözleriyle yürekleri sızlattı.

CZN Burak’tan yürek yakan Taha Duymaz paylaşımı: Keşke görseydin kardeşim...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık şiddetli depremler, 10 ili etkileyen can kayıplarına sebep oldu. Enkaz altında kalan isimlerden biri de fenomen Taha Duymaz'dı. Yemek videoları çekerek şöhreti yakalayan Taha Duymaz'dan 12 gün sonra acı haber gelmişti.

CZN Burak’tan yürek yakan Taha Duymaz paylaşımı: Keşke görseydin kardeşim...

Birkaç gün önce Taha Duymaz ve kardeşleri Umut ile Melek'in cansız bedenlerine ulaşıldığı öğrenilmişti.

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CZN Burak’tan yürek yakan Taha Duymaz paylaşımı: Keşke görseydin kardeşim...

ACI HABERİ DUYURMUŞTU

'CZN Burak' olarak tanınan ünlü şef Burak Özdemir, acı haberi "Arkadaşlar Taha Duymaz ve kardeşleri hakkın rahmetine kavuşmuştur.

CZN Burak’tan yürek yakan Taha Duymaz paylaşımı: Keşke görseydin kardeşim...

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tüm sevenlerine ve ailesine tekrardan baş sağlığı diliyorum" sözleriyle duyurmuştu.

CZN Burak’tan yürek yakan Taha Duymaz paylaşımı: Keşke görseydin kardeşim...

"KEŞKE GÖRSEYDİN KARDEŞİM..."

Depremin ardından bölgeye giderek yardım çalışmalarına destek veren 'CZN Burak', Taha Duymaz'ın vefatının ardından yürek yakan bir paylaşımda bulundu.

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