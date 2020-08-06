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Haberler Galeri Daria Kyryliuk'un darp olayında iki şahit daha çıktı! Daria Kyryliuk ve sevgilisi Baran Güneş’in kavgası mekanda başladı sokakta ve evde devam etti...

'un darp olayında iki şahit daha çıktı! Daria Kyryliuk ve sevgilisi ’in kavgası mekanda başladı sokakta ve evde devam etti...

'un darp olayında iki şahit daha ortaya çıktı! "Çeşme'de gittiğim 'nun güvenliği tarafından darp edildim" diyen Daria Kyryliuk'un açıklamaları sonrası ortaya çıkan görgü tanıkları, Daria Kyryliuk ve sevgilisi 'in mekanda sürekli kavga ettiklerini, arkadaşlarının Daria'yı sakinleştirmeye çalıştığını iddia etti. Komşuları ise çiftin kaldığı evden kavga seslerinin geldiğini, bu yüzden polis çağırdıklarını söyledi. Evlerinin yakınındaki kamera kayıtlarında ise sevgililerin sokakta da kavga ettiği, Daria Kyryliuk'un kendisini duvara doğru savurduğu görülüyor.

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 06.08.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 10:14
Daria Kyryliuk'un darp olayında iki şahit daha çıktı! Daria Kyryliuk ve sevgilisi Baran Güneş’in kavgası mekanda başladı sokakta ve evde devam etti...

Ukraynalı top model , geçtiğimiz pazar günü yaptığı paylaşımda Çeşme'deki 'nun güvenliğinin kendisini darp ettiğini iddia etti, önceki gün de sevgilisi 'le birlikte İstanbul Emniyeti'ne ifade vererek dayak yediğini bir kez daha anlattı.

Daria Kyryliuk'un darp olayında iki şahit daha çıktı! Daria Kyryliuk ve sevgilisi Baran Güneş’in kavgası mekanda başladı sokakta ve evde devam etti...

Ünlü model, "İki kişi bana vurdu, yere düştüm. Biri 60 yaşında bir bodyguard'dı. Panik atak geçirdim" dedi. ise kamera kayıtlarında Daria'yı sevgilisinin darp ettiğinin görüldüğünü belirterek suçlamaları reddetti.

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Daria Kyryliuk'un darp olayında iki şahit daha çıktı! Daria Kyryliuk ve sevgilisi Baran Güneş’in kavgası mekanda başladı sokakta ve evde devam etti...

Konuyla ilgili araştırmalar devam ederken, olayla ilgili yeni gelişmeler, yeni görgü tanıkları ortaya çıktı.

Daria Kyryliuk'un darp olayında iki şahit daha çıktı! Daria Kyryliuk ve sevgilisi Baran Güneş’in kavgası mekanda başladı sokakta ve evde devam etti...

'POLİS ONLARI GÖTÜRDÜ'
Daria ile sevgilisi 'in birlikte kaldıkları evin sokağındaki kamera kayıtlarına göre; ikili sokakta şiddetli bir şekilde kavga ediyor, kavga daha sonra eve taşınıyor.

Daria Kyryliuk'un darp olayında iki şahit daha çıktı! Daria Kyryliuk ve sevgilisi Baran Güneş’in kavgası mekanda başladı sokakta ve evde devam etti...

Çiftin evinin yanındaki villada oturan, ismini vermek istemeyen yabancı uyruklu komşuları ise yaşananları şöyle anlatıyor: "Bu çevrede 7 tane villa var, yaşadıkları evden kavga sesleri geldi. İnanılmaz bir gürültü vardı, İngilizce küfürler ediyorlardı birbirlerine, polisi çağırdık. Polis de gelip onları götürdü."

Daria Kyryliuk'un darp olayında iki şahit daha çıktı! Daria Kyryliuk ve sevgilisi Baran Güneş’in kavgası mekanda başladı sokakta ve evde devam etti...

1- Ortaya çıkan yeni görüntülerde Daria ve sevgilisi evde kavga ediyor. Daria kendini duvara doğru savuruyor.

Daria Kyryliuk'un darp olayında iki şahit daha çıktı! Daria Kyryliuk ve sevgilisi Baran Güneş’in kavgası mekanda başladı sokakta ve evde devam etti...

2- Daria ve sevgilisinin kavgası devam ederken görüntülere üçüncü bir kişi daha giriyor.

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