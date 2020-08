Daria Kyryliuk'un darp olayında iki şahit daha çıktı! Daria Kyryliuk ve sevgilisi Baran Güneş’in kavgası mekanda başladı sokakta ve evde devam etti...

Daria Kyryliuk'un darp olayında iki şahit daha ortaya çıktı! "Çeşme'de gittiğim The Beach of Momo'nun güvenliği tarafından darp edildim" diyen Daria Kyryliuk'un açıklamaları sonrası ortaya çıkan görgü tanıkları, Daria Kyryliuk ve sevgilisi Baran Güneş'in mekanda sürekli kavga ettiklerini, arkadaşlarının Daria'yı sakinleştirmeye çalıştığını iddia etti. Komşuları ise çiftin kaldığı evden kavga seslerinin geldiğini, bu yüzden polis çağırdıklarını söyledi. Evlerinin yakınındaki kamera kayıtlarında ise sevgililerin sokakta da kavga ettiği, Daria Kyryliuk'un kendisini duvara doğru savurduğu görülüyor.